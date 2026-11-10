Escribo estas líneas desde la sala de prensa de la UCA en Puerto Madero. Es el subsuelo del edificio en el que ayer disertó el Papa sobre el mundo del trabajo, adonde habló de la Doctrina Social de la Iglesia, pidió poner atención en las familias sin empleo y propuso ir hacia un modelo de sociedad que pueda poner la economía al servicio de las personas y no al revés.

En las charlas entre los colegas, se comparten repercusiones de esa presentación de León XIV. O se habla de Norma, la mujer que en el Cottolengo Don Orione contó su vida de padecimientos y fue escuchada, ni más ni menos, por la máxima autoridad de la iglesia, que también se dio un tiempo para saludar a “Panchito” Cheves cuando lo vio, el muchacho de Capitán Bermúdez al que le faltan los brazos y las piernas, que suele subir a cantar con León Gieco y ayer fue noticia mundial cuando recibió el abrazo del Papa.

Acá hay colegas acreditados de varios países, también de casi todas las provincias. Son las doce del mediodía del martes 9 de noviembre y acaba de terminar en Córdoba una masiva misa del Papa, en la que habló del cura Brochero y de Mama Antula. Ayer en Palermo casi tres millones de argentinos asistieron a la misa. Recién en las sierras, a León lo escuchó más de un millón de personas. Y ahora camino al Arzobispado cordobés, las imágenes de las señales de noticias muestran calles abarrotadas de gente esperando otra vez al Papamóvil, como pasó ayer en el camino de Claypole hacia el Monumento de los Españoles, o más tarde en el viaje a la UCA o a la Plaza de Mayo para ir hasta la Catedral porteña.

Adonde sea que vaya León, hay gente esperanzada por verlo. ¿Qué piden los que van a esperarlo? Cuando los cronistas hacemos el ejercicio de ponerles el micrófono, la mayoría de los testimonios mencionan la “unidad entre los argentinos” como deseo, otros refieren a la dificultad para conseguir un empleo estable y celebran el llamado a la “Triple T” del Papa Francisco: “Techo, tierra y trabajo”. Muchos, también, vienen a pedir por la salud de sus familiares.

Desde el domingo por la tarde, los zócalos de todos los canales de noticias siguen el minuto a minuto de la gira del Papa. Así está el país desde el domingo por la tarde y se entiende: es la primera vez desde 1982 que un Papa pisa suelo argentino. De paso, una nota al margen: el enorme predio de Fábrica de Aviones Militares en el que hoy León habló de la belleza de las “sierras cordobesas” es el mismo en el que en 1982 celebró una misa Juan Pablo II.

Desde la semana pasada .y posiblemente por unas horas más- la discusión política en la Argentina bajó un cambio. No hay funcionarios llamando a odiar a los periodistas, ni dirigentes de la oposición cuestionando el ajuste en discapacidad, entre otros temas habituales de la conversación pública en los últimos tiempos.

Pero el Papa León XIV no se va quedar a vivir en el país. Y cuando él se vaya, posiblemente todo vuelva a ser como era. O tal vez no: ¿Servirá este verdadero huracán de emociones que está siendo su visita para que la Iglesia argentina revierta el retroceso en cantidad de fieles de las últimas décadas? ¿Aprovechará la oposición los mensajes encriptados del Sumo Pontífice sobre las consecuencias del ajuste para capitalizarlo en términos electorales en 2027? ¿Revisará el gobierno nacional su modelo económico para aplicar algo de la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Profundizará el relato papal la grieta que aparece en el oficialismo cada vez que Milei la emprende a los gritos contra los que piensan distinto? ¿Será por el contrario el presidente el que saque provecho de haber sido anfitrión de la máxima autoridad del Vaticano en el país después de casi cuatro décadas?

Son todas preguntas todavía sin respuesta, que irán decantando en los próximos meses. Mientras tanto, es momento de seguir capturando postales de esta visita histórica, de escucharlo a León XIV y de hablar con la gente que asiste a cada evento.

Robert Prevost, el Papa que hoy está en nuestro país, nació en Estados Unidos y en su juventud fue párroco en zonas marginales de una ciudad industrial como Chicago. Vivió más de treinta años en Perú, se declara admirador de San Martín y fue ascendido por Francisco, que la última etapa de su vida lo veía como posible sucesor suyo.