Franco Carabajal, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales de la Nación, advirtió sobre la falta de presupuesto, las deudas salariales y el deterioro de las rutas nacionales. Además, cuestionó el traspaso del mantenimiento de algunos corredores a la Provincia y anticipó que una asamblea definirá los próximos pasos.

Los trabajadores de Vialidad Nacional cumplen la segunda semana de medidas de fuerza en reclamo por deudas salariales correspondientes a noviembre de 2024 y diciembre de 2025, además de la falta de presupuesto para garantizar el funcionamiento del organismo.

En diálogo con Catamarca es Noticia, Franco Carabajal, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales de la Nación, confirmó que continúan con quites de colaboración durante las últimas dos horas de la jornada laboral y señaló que todavía no recibieron respuestas a sus reclamos.

El dirigente adelantó que realizarán una nueva asamblea para evaluar la posibilidad de profundizar las medidas. Entre las alternativas se encuentra ampliar los quites de colaboración o avanzar hacia un paro general, una decisión que deberá definirse en conjunto con las representaciones gremiales de todo el país.

En relación con la situación presupuestaria, Carabajal sostuvo que la falta de recursos impacta directamente en las tareas de mantenimiento de las rutas nacionales. En ese sentido, cuestionó la decisión de avanzar con convenios entre el Gobierno provincial y Nación para hacerse cargo de determinados corredores viales.

“El trabajo que nosotros hacemos, el mantenimiento que va a hacer la Provincia, lo podemos hacer nosotros, pero no lo hacemos porque no está la plata”, manifestó.

Preocupación por el estado de las rutas nacionales

Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue el estado de las rutas nacionales que atraviesan Catamarca, particularmente la Ruta Nacional 38.

Carabajal explicó que el deterioro de la infraestructura vial está relacionado con las restricciones presupuestarias y la reducción de personal que atraviesa el organismo desde el inicio de la actual gestión nacional.

Como antecedente, recordó que hasta 2023 existían convenios con municipios que permitían incorporar trabajadores para realizar tareas de mantenimiento. Sin embargo, esos acuerdos dejaron de renovarse y, según indicó, Catamarca perdió alrededor de 50 trabajadores que cumplían esas funciones.

El dirigente advirtió que actualmente recorren los corredores nacionales para observar las condiciones de las rutas y sostuvo que la situación es preocupante por los riesgos que representa para quienes transitan por ellas.

Despidos y temor por nuevos recortes

Carabajal también se refirió al impacto de las políticas nacionales sobre los organismos públicos y recordó que Vialidad sufrió nueve despidos durante los primeros meses de 2024.

Además, manifestó preocupación por un segundo esquema de retiros voluntarios impulsado a nivel nacional. Según señaló, existe incertidumbre sobre la cantidad de trabajadores que podrían adherirse y sobre cómo quedará conformada la estructura del organismo.

“Nuestro miedo es cómo van a llevar a esos 200 que quedan”, expresó, al tiempo que mencionó la preocupación de los trabajadores por la posibilidad de recibir nuevos telegramas de despido.

El referente sindical consideró que los recortes presupuestarios y de personal ponen en riesgo la continuidad de las tareas esenciales de Vialidad Nacional.

Una asamblea definirá cómo continúa el conflicto

Por el momento, la medida vigente consiste en realizar quites de colaboración durante las últimas dos horas de cada jornada laboral. Sin embargo, el sindicato analiza nuevas acciones ante la falta de respuestas.

La próxima asamblea será clave para determinar si mantienen el esquema actual, amplían las medidas de fuerza o se suman a un eventual paro general a nivel nacional.

Mientras tanto, los trabajadores esperan respuestas a sus reclamos salariales y presupuestarios, en un escenario de creciente preocupación por el futuro del organismo y el mantenimiento de las rutas nacionales.