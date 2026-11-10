Con una hermosa jornada que tuvo como protagonistas a los más pequeños, finalizó el campeonato gratuito de fútbol infantil realizado en el Club Villa Dolores.

Fue un encuentro cargado de diversión, compañerismo, amistad y, sobre todo, mucho deporte. Los niños disfrutaron de cada partido, compartieron momentos inolvidables y demostraron que el verdadero triunfo está en poder jugar, aprender y crecer juntos.

Una iniciativa que merece destacarse y que contó con el respaldo del dirigente Alberto “Abeto” Barrionuevo, quien acompañó esta propuesta y apostó al deporte como una herramienta fundamental para la inclusión, la contención y el desarrollo de nuestros niños.

Porque apoyar estas actividades es mucho más que organizar un campeonato: es generar oportunidades, abrir espacios de encuentro y brindarles a los chicos la posibilidad de disfrutar de lo que más les gusta.

Desde Catamarca Despierta compartimos imágenes de esta hermosa jornada y las palabras de Alberto “Abeto” Barrionuevo, quien dejó su mensaje sobre esta iniciativa.

¡Felicitaciones a los organizadores, a quienes acompañaron y a cada familia que se hizo presente!

Cuando hay compromiso, solidaridad y ganas de trabajar por los niños, pasan cosas hermosas.

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