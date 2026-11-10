El acelerado deterioro del poder adquisitivo y el incremento de las necesidades básicas no cubiertas volvieron a encender las alertas de los organismos de medición socioeconómica. Tras revelarse que el indicador sumó casi 3,4 millones de vulnerables en el último año a nivel nacional, la alarma por el aumento de la pobreza se extiende hacia los departamentos golpeados de Catamarca.

De acuerdo con un estudio elaborado por la consultora ExQuanti a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la pobreza alcanzó a 16,2 millones de personas durante el tercer trimestre. La entidad advirtió que el nivel del indicador marcha a una velocidad que amenaza con superar los registros máximos alcanzados durante la pandemia, explicando las razones por las que la alarma por el aumento de la pobreza movilizó a los sectores comunitarios y eclesiásticos.

A la parálisis de los ingresos familiares se suma la preocupación por la eliminación del aumento automático de la Asignación Universal por Hijo (AUH) contemplada en el proyecto de Presupuesto 2027. Los analistas indicaron que la interrupción de las actualizaciones perjudica de forma directa a los hogares con menores a cargo, ratificando los motivos por los que la alarma por el aumento de la pobreza pone en riesgo el entramado de contención urbana y rural.

Frente al avance del desempleo y la pérdida de cobertura social, diversas organizaciones barriales exigieron la apertura urgente de comedores comunitarios y la distribución equitativa de módulos alimentarios.

Cuestionamientos al Ministerio de Desarrollo y al Gobierno en Catamarca

Las observaciones más severas de los movimientos sociales se dirigen contra la inercia del Ministerio de Desarrollo Social. Cuestionan que la gestión del gobernador Raúl Jalil replique los recortes asistenciales y no disponga de un fondo provincial de emergencia para contener la suba de la indigencia en los barrios populares de Catamarca.

De igual forma, representantes territoriales reprocharon que el Ejecutivo provincial limite el auxilio estatal a subsidios esporádicos en lugar de consolidar un programa de empleo mínimo garantizado. Criticaron la falta de respuestas oficiales frente a la demanda de raciones diarias en los centros asistenciales periféricos de Catamarca.

Las instituciones comunitarias continuarán coordinando petitorios ante los organismos provinciales para exigir una ampliación de las partidas presupuestarias del área social. Ante la profundización de la crisis socioeconómica, la población vulnerada demanda asistencia directa y prioritaria en Catamarca.

Fuente: El Aconquija