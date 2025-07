El Norte Grande en Catamarca: Se realizó la 56° Sesión Plenaria del Parlamento

Este martes se llevó a cabo en nuestra Provincia de Catamarca, la 56° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que reunió a vicegobernadoras y vicegobernadores de siete provincias del norte argentino, con el vicegobernador Rubén Dusso, como anfitrión y en ejercicio del Poder Ejecutivo de Catamarca y presidida por el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder. La mesa central del acto de apertura estuvo integrada además por la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; representando a Chaco, Silvana Lorena Schneider; a Jujuy, Alberto Bernis; por Salta, Antonio Marocco; y por Tucumán, Sergio Mansilla; la Vicepresidenta de la Cámara de Senadores Andrea Lobo (Catamarca), Sergio Mansilla (Tucumán) y la Presidenta de la Cámara Baja catamarqueña, Paola Fedeli. Durante el acto protocolar se realizó la presentación de autoridades, el izamiento de los pabellones Nacional y Provincial, la entonación del Himno Nacional Argentino, el Himno Provincial y Cultural de Catamarca, y la foto institucional de los presentes. Finalizada la ceremonia, se dio inicio formal a la sesión plenaria, donde se aprobaron diversas iniciativas trabajadas previamente en las Comisiones Permanentes del Parlamento, abordando temáticas comunes de interés regional vinculadas al desarrollo productivo, la integración regional, la salud, educación, Logística, Transporte, Seguridad Vial e infraestructura, entre otras. En representación de Catamarca estuvieron presentes además de Lobo, las y los senadores Soledad Blas, José Pio Carletta, José Alaniz Andrada, Antonio Camposano; y las y los diputados Claudia Palladino, Cristina Gómez, Armando López Rodríguez, Gustavo Aguirre y Mónica Zalazar. El vicegobernador Dusso, fue el encargado de brindar las palabras de bienvenida, destacando el valor del federalismo y la construcción colectiva de políticas que favorezcan el desarrollo equitativo del norte argentino. “Es el momento que las provincias tienen que tomar su rol con más convicción, porque si no lo hemos hecho por convicción lo vamos a terminar haciendo por necesidad ya que así lo está decidiendo quien gobierna los intereses de nuestro país”, apuntó Dusso tras agregar en otro tramo que “la Nación comienza a estar cada vez más ausente en las Provincias”. De igual manera el Vicegobernador por Catamarca apeló a fortalecer la región y hacer de esto una habitualidad. Dusso también apuntó la importancia de la Región que cada provincia en particular. “Podemos hacer una Región totalmente sustentable y sostenible en el tiempo. Tenemos fortalezas y debilidades pero si sumamos a todas las Provincias, sin dudas tenemos más fortalezas y muchas más cosas que nos unen, más que aquellas que nos separan”, subrayó. “No tiene nada que ver con la camiseta que juega cada uno en su provincia sino con la que juega en la Región. Si a la región le va bien, a todos quienes estemos incluidos en esa región nos irá mejor” destacó. A continuación Silva Neder señaló que “son tiempos en los que nosotros tenemos que poner en valor estos organismos donde se respira federalismo sobre la base del respeto a cada una de nuestras autonomías provinciales. Acá hay un crisol de pertenencias partidarias y cada uno orgulloso de serlo, pero hay una realidad que contrasta con las banderas que nosotros aquí levantamos”. “Sin dudas hay un Gobierno nacional que está dejando huérfanas a cada una de las nuestras provincias, no nos sentimos acompañados” apuntó el vicegobernador santiagueño tras subrayar que el hecho de sentirse huérfanos los hace aferrarse y hermanarse aún más y en esto es importante la participación de cada uno. En el mismo sentido, Silva Neder insistió en que “en estos tiempos complicados, debemos levantar una bandera que es precisamente que desde la política las decisiones se las tienen que tomar. Que no tengamos ningún condicionamiento de cualquier interés ya sea mediático, económico, de ninguno. En definitiva somos dirigentes políticos que hemos abrazado una causa y que en cada una de nuestras provincias las elecciones llevadas a cabo periódicamente nos han dado ese mandato”. Aprobados Entre los proyectos que tuvieron acompañamiento de los parlamentarios se destacan por ejemplo las iniciativas para Declarar Patrimonio Material del Norte Grande a la imagen monumental de la Virgen del Valle de El Rodeo, ubicada en el Cerro Ambato, así como el Patrimonio Material del Norte Grande a la Cuesta el Portezuelo tramo0 de la Ruta Provincial N° 42 ubicada en el departamento Valle Viejo, impulsados por representantes de nuestra Provincia. El Repudio a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto N° 461/2025 que afecta a organismos tales como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Dirección Nacional de Vialidad y Comisión Nacional del tránsito y la Seguridad Vial; y Expresar preocupación y enérgico repudio a medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional que suprime la Dirección Nacional de Vialidad y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que restringe la operatividad y al personal del Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria (INTA), también formaron parte de los proyectos aprobados. Con los responsables de Seguridad de cada provincia norteña El vicegobernador Rubén Dusso, a cargo del Poder Ejecutivo, participó de una nueva reunión de la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, en el marco de la 56ª Sesión Plenaria se realizó el lunes presidida por el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder En este marco se analizó el contexto regional y nacional, debatiendo sobre políticas de integración, crecimiento y desarrollo para el NOA y NEA priorizando el diálogo, acuerdos y la erradicación de asimetrías. Estuvieron presentes además la representante de Chaco, la vicegobernadora Silvana Lorena Schneider; de Jujuy, Alberto Bernis; por La Rioja, Teresita Madera; por Salta, Antonio Marocco; y por Tucumán, Sergio Mansilla. Trabajo por la seguridad De acuerdo a la agenda las y los miembros de la Mesa Ejecutiva pudieron reunirse con los ministros y secretarios de seguridad de las provincias que componen la región. Esta reunión tuvo como objetivo principal dar continuidad a los encuentros sectoriales previos, como el realizado con los responsables de salud, buscando abordar de manera integral la realidad en materia de seguridad. Durante el encuentro, se profundizó en la prevención del delito y el rol auxiliar de las fuerzas de seguridad en la justicia. El Secretario de Seguridad de Catamarca, Martín Miranda, expuso el plan integral de seguridad provincial, destacando la importancia de la proximidad con los vecinos. Los funcionarios agradecieron la oportunidad de intercambiar información y experiencias, coincidiendo en la necesidad de modernizar las fuerzas de seguridad como eje principal para la región. Comisiones Los legisladores catamarqueños trabajaron repartidos en las trece comisiones ordinarias y permanentes del órgano. Representando a la provincia, estuvieron presentes los senadores; José Alanís Andrada (Salud, Prevención e Inclusión), Antonio Camposano (Economía e Inversiones), Félix Jerez y Pío Carletta (Comercio, Agricultura y Ganadería). En estas mesas de trabajo se debatieron las propuestas que conforman la Nómina de Asuntos a tratar en la sesión plenaria. El propósito de estas reuniones es elaborar un temario que refleje las necesidades y prioridades de la región.