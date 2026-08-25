Una nueva estafa a jubilados en Catamarca volvió a encender las alertas después de que PAMI advirtiera sobre una modalidad de fraude que utiliza el nombre del organismo para ofrecer supuestas computadoras o tablets gratuitas. El engaño se presenta mediante mensajes, llamadas, redes sociales o WhatsApp y busca obtener información personal y bancaria de las víctimas. Desde el organismo aclararon que no existe ningún programa vigente de entrega gratuita de computadoras y recomendaron no brindar datos ante contactos que no puedan ser verificados.

El mecanismo comienza con una comunicación que aparenta ser oficial. Los delincuentes aseguran que el jubilado o pensionado fue seleccionado para recibir un dispositivo sin costo y, para avanzar con el supuesto beneficio, solicitan información personal. En algunos casos pueden pedir datos bancarios con la excusa de completar el trámite o coordinar la entrega. La estrategia apunta a generar confianza aprovechando el nombre de un organismo conocido y la expectativa de acceder a un beneficio.

Cómo funciona la nueva estafa a jubilados en Catamarca

La modalidad ya tiene antecedentes durante este año. En febrero había circulado una propuesta similar bajo el nombre de “Plan Mi Compu”, también presentada falsamente como un programa de PAMI. El organismo tuvo que aclarar que no había creado ninguna iniciativa con ese nombre. La confusión se profundizó porque existió un verdadero Plan Mi Compu, aunque correspondía al Banco Nación y consistía en una línea de préstamos destinada a jubilados y pensionados de ANSES para financiar la compra de computadoras en cuotas.

Ahora, la maniobra vuelve a poner el foco sobre la necesidad de extremar los cuidados frente a comunicaciones que aparentan ser oficiales. PAMI recordó que no solicita claves, contraseñas, códigos de seguridad ni información bancaria a través de WhatsApp, llamadas o mensajes de origen desconocido. Tampoco corresponde enviar fotografías del DNI, tarjetas o documentación personal cuando quien realiza el contacto no puede demostrar que pertenece a un canal institucional.

Otro de los riesgos aparece en los enlaces que acompañan estos mensajes. Los estafadores pueden enviar botones o direcciones que conducen a supuestos formularios destinados a completar la inscripción para recibir el dispositivo. La recomendación es no ingresar desde esos enlaces y realizar cualquier consulta directamente a través de los canales oficiales del organismo. El objetivo es evitar que una persona entregue voluntariamente información que luego pueda ser utilizada para acceder a sus cuentas o concretar otros fraudes.

La advertencia resulta especialmente relevante porque el primer contacto puede parecer completamente legítimo. Un mensaje que menciona a PAMI, un supuesto beneficio y datos personales del destinatario puede generar la sensación de estar frente a un trámite verdadero. Sin embargo, la existencia de una propuesta de este tipo no significa que el beneficio sea real. La principal señal de alerta aparece cuando se solicita información sensible para avanzar con una gestión que el organismo no reconoce como propia.

Desde PAMI insistieron en que los afiliados no deben entregar información bancaria, contraseñas ni códigos de seguridad ante comunicaciones que no puedan verificar. También señalaron que el organismo no utiliza intermediarios para iniciar trámites de este tipo ni solicita dinero para utilizar sus servicios o descargar la aplicación Mi PAMI. Ante cualquier duda, la recomendación es interrumpir el contacto y verificar la información por los canales institucionales.

Los jubilados que reciban una propuesta sospechosa pueden recurrir a PAMI Escucha y Responde, a través de la línea 138, para realizar consultas y recibir orientación. La advertencia busca evitar que una oferta falsa de una computadora o tablet termine convirtiéndose en un perjuicio económico o en el robo de información sensible. En Catamarca, como en el resto del país, la principal defensa frente a esta modalidad es no confiar en contactos inesperados y comprobar siempre que el supuesto beneficio exista antes de entregar cualquier dato personal.

Fuente: El Aconquija