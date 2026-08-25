El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Educación y Trabajo, puso en marcha un nuevo esquema de control y seguimiento del empleo generado por la actividad minera, con el objetivo de garantizar que el crecimiento del sector se traduzca en más trabajo registrado y más oportunidades para los catamarqueños.

A partir de la Resolución N.º 164/2026, las empresas mineras deberán informar mensualmente a la Secretaría de Trabajo la totalidad de las empresas contratistas y proveedoras que tengan trabajadores afectados a cada proyecto, detallando cantidad de empleados, actividad desarrollada y lugar efectivo de prestación de tareas. La información tendrá carácter obligatorio y de declaración jurada.

Este nuevo mecanismo se complementará con la fiscalización electrónica que realiza la autoridad laboral provincial a partir del acceso a la información de la seguridad social, en el marco del convenio de colaboración e intercambio de información suscripto con la entonces AFIP —actual ARCA—. A través del Módulo Fiscalización Federal, la Provincia cuenta con herramientas para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de la seguridad social.

Además, las empresas mineras y proveedoras deberán verificar que sus trabajadores estén correctamente registrados de acuerdo con el lugar efectivo donde prestan tareas, manteniendo esa información actualizada en los sistemas correspondientes. Esto permitirá fortalecer los cruces de información y contar con datos más precisos sobre el empleo efectivamente vinculado a los proyectos mineros que se desarrollan en Catamarca.

La medida forma parte de una política provincial orientada a fortalecer la participación del empleo local en el desarrollo minero, con un Estado que acompaña las inversiones pero que, al mismo tiempo, profundiza su capacidad de control para verificar el impacto laboral que generan.

“La minería es una oportunidad estratégica para Catamarca, pero necesitamos que su crecimiento se traduzca cada vez más en trabajo para nuestra gente. No alcanza con atraer inversiones: tenemos que poder verificar cuánto empleo genera cada proyecto, dónde están registrados esos trabajadores y cuánto de esa actividad queda efectivamente en la provincia. Por eso estamos fortaleciendo las herramientas de control y fiscalización, porque queremos una minería que genere desarrollo, fortalezca a nuestros proveedores y amplíe las oportunidades laborales para los catamarqueños”, señaló la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria.

Con este esquema, el Gobierno provincial podrá integrar la información presentada por las empresas con las herramientas de fiscalización laboral disponibles, fortaleciendo la trazabilidad del empleo directo e indirecto y generando indicadores objetivos para orientar las políticas de empleo y formación vinculadas al desarrollo minero.