Tres hombres fueron aprehendidos o arrestados en distintos procedimientos realizados en la Capital y en el departamento Pomán, acusados de protagonizar presuntos hechos de violencia de género.

El primer caso ocurrió en horas de la tarde, cuando efectivos de la Seccional Tercera acudieron, tras un llamado al SAE-911, a un domicilio de avenida N° 33. Allí aprehendieron a un hombre de 33 años, señalado por presuntamente haber agredido físicamente a su pareja, una mujer de 38 años. El acusado quedó alojado en la dependencia policial y a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.

En otro procedimiento, realizado en la localidad de Saujil, efectivos de la Comisaría local arrestaron a un joven de 29 años por disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial. El hombre quedó alojado en la dependencia policial mientras se aguardan nuevas directivas de la Justicia.

El tercer episodio tuvo lugar durante la madrugada en la zona norte de la Capital. Personal de la Seccional Octava aprehendió a un hombre de 30 años, luego de que su pareja, una joven de 27, lo señalara como presunto autor de amenazas con un arma blanca. El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

En los tres casos, las víctimas fueron invitadas a realizar las correspondientes denuncias penales ante la Justicia.

Ante situaciones de violencia familiar o de género, se puede solicitar asistencia a través de la línea gratuita 144 o comunicarse con el 911, disponibles las 24 horas.