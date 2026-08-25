La mesa política del Gobierno se reunió este martes en la Casa Rosada, encabezada por Karina Milei, para definir la estrategia oficialista de cara a una semana clave en el Congreso y coordinar nuevas medidas de gestión.

Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas y media, los principales referentes del Ejecutivo analizaron el escenario parlamentario y realizaron un conteo de votos de cara a la sesión de este miércoles en Diputados. El oficialismo buscará avanzar con proyectos como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, entre otras iniciativas.

La reunión también tuvo como objetivo coordinar nuevas medidas en materia de educación, trabajo, niñez y familia. En ese marco, el Gobierno anticipó que próximamente enviará nuevos proyectos al Congreso.

Uno de los anuncios más próximos estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ofrecerá este miércoles una conferencia de prensa para presentar nuevas medidas económicas. Aunque todavía no se conocieron detalles, el Gobierno viene analizando la situación del endeudamiento y la morosidad de las familias argentinas.

Del encuentro participaron, además de Karina Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Luis Caputo; Martín Menem; Patricia Bullrich; Eduardo “Lule” Menem; Ignacio Devitt; Santiago Caputo y Fabián Fernández.

La reunión sirvió así para coordinar la agenda política y legislativa del oficialismo y preparar los próximos anuncios del Gobierno.