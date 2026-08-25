Pettovello desembarcó en la mesa política y Santiago Caputo reapareció después de su ausencia del lunes

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada con dos presencias que concentraron buena parte de las miradas: Sandra Pettovello se incorporó al encuentro para exponer sobre la gestión de Capital Humano y Santiago Caputo volvió a sentarse con la conducción del oficialismo después de haber faltado un día antes a la reunión de gabinete encabezada por Javier Milei. La ausencia del asesor presidencial había sido atribuida oficialmente a una cuestión de agenda “impostergable”.

El encuentro comenzó pasadas las 13, apenas 24 horas después de que Milei reuniera a sus ministros por primera vez desde el 9 de julio. Esta vez, además de Santiago Caputo y Pettovello, alrededor de la mesa estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La presencia del asesor presidencial adquirió particular relevancia después de su ausencia del lunes. Caputo no había participado de la reunión de gabinete pese a que suele formar parte de esos encuentros y mantiene un lugar central en el esquema de toma de decisiones del Gobierno. Consultado este martes durante su conferencia de prensa por los motivos de la ausencia, el vocero Adrián Ravier buscó quitarle cualquier lectura política a la situación, aunque reconoció que la comunicación digital estará ahora en manos de Santiago Oría. Sin embargo, Ravier definió a Caputo como una persona “central” para Milei y ratificó su intervención en el diseño de la estrategia política del Gobierno.

La otra novedad fue Pettovello. La ministra de Capital Humano tampoco había estado el lunes junto al gabinete debido a una actividad oficial en Salta, pero su participación de este martes tenía otra lógica. Llegó como invitada para presentar ante la mesa los principales lineamientos de su gestión, con especial atención sobre educación, trabajo y las distintas áreas que permanecen bajo la órbita del megaministerio.

Su incorporación forma parte de una dinámica que la conducción política comenzó a ensayar durante las últimas semanas: sumar a funcionarios que no integran regularmente la mesa para discutir iniciativas que pueden tener consecuencias políticas o parlamentarias antes de avanzar con ellas. El primer caso había sido Federico Sturzenegger, convocado después de que crecieran los cuestionamientos internos por algunos de los proyectos impulsados desde el Ministerio de Desregulación y Reforma del Estado.

En aquel encuentro, Sturzenegger debió explicar distintas iniciativas de su cartera después del traspié que sufrió el Gobierno con el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La experiencia terminó de convencer a la conducción de la necesidad de introducir un filtro político más amplio para algunas decisiones que hasta entonces podían avanzar directamente desde los ministerios hacia Milei.

El caso de Pettovello es diferente. Su presencia no respondió a un cuestionamiento puntual sobre alguna medida, sino a la intención de institucionalizar esa dinámica: que cada semana un ministro pueda sentarse frente al núcleo político del Gobierno para explicar qué está haciendo, cuáles son sus próximos pasos y qué dificultades encuentra en su área.

Agenda parlamentaria

La reunión de este martes tuvo, de todos modos, un asunto más urgente. La sesión que Diputados realizará este miércoles volvió a colocar al Congreso en el centro de las preocupaciones de la Casa Rosada. La mesa repasó el estado de los proyectos, los apoyos comprometidos y los números con los que trabaja el oficialismo antes de una votación que funcionará como una nueva prueba de su capacidad para construir mayorías.

En La Libertad Avanza aseguran que esta vez “están los votos” y transmiten confianza en los acuerdos alcanzados con aliados que consideran sólidos. El optimismo convive, sin embargo, con un antecedente demasiado reciente: el tratamiento en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuando el Gobierno también confiaba en reunir los respaldos necesarios y terminó obligado a resignar parte de su proyecto.

La mesa política busca ahora evitar que esa experiencia se repita en Diputados. El temario incluye cinco iniciativas. Las dos principales para el Gobierno son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión de Inocencia Fiscal, consideradas piezas centrales de la agenda económica que Milei pretende consolidar antes de ingresar de lleno en el calendario electoral de 2027.

A ellas se sumarán el Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y Singapur y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa que generó discusiones por su posible impacto sobre la industria nacional y especialmente sobre el sector farmacéutico. El Gobierno decidió avanzar con una reserva sobre parte del tratado para mantener herramientas locales de evaluación y patentamiento.

El quinto proyecto tiene un destinatario territorial mucho más concreto: la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca, reclamada por Misiones. Su incorporación al temario funciona también como una señal hacia las provincias en momentos en que la Casa Rosada intenta reconstruir una negociación más fina con gobernadores cuyos legisladores pueden resultar decisivos.

El operativo continuará durante la tarde. Milei tiene previsto recibir en Balcarce 50 a diputados y senadores de La Libertad Avanza para ordenar personalmente a la tropa antes de la sesión. La secuencia de estas 48 horas muestra la atención con la que el Gobierno decidió preparar una votación que, en otras circunstancias, podría haber considerado menos riesgosa.

PL/CRM