El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente de la localidad de San José, Antonio Gómez, la intendenta de Santa María, Erica Inga y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, realizaron una recorrida por la obra del parque Solar Ampajango, que se construye cerca de la estación transformadora de la misma localidad y que muy pronto estará listo para inyectar una importante cantidad de energía eléctrica a la red de distribución de la zona.

De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por la empresa a cargo de la obra, el parque solar se construye sobre una superficie total de 9 hectáreas y ya tiene un avance de obra superior al 80%, de tal manera que posiblemente en septiembre esté en condiciones de comenzar a generar potencia para entregar a la red.

Ezequiel Tejada, jefe de obra de la empresa Trackland, explicó que ya se instalaron 8.424 paneles fotovoltaicos de 720 watts de potencia individual que tendrán la posibilidad de generar más de 6,6 megawatts (MW) de electricidad para inyectar a la red eléctrica a partir de la línea de distribución de la empresa Energía Catamarca SAPEM.

El proyecto se lleva a cabo en dos etapas: para la primera se podrán aportar 5 MW de potencia, mientras que, para la segunda fase de la construcción, el parque solar Ampajango tendrá la capacidad de entregar 12 MW de electricidad generada por el sistema fotovoltaico.