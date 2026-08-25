Reconocen los ingresos de Cerimedo a la Casa Rosada pero buscan despegar a Milei: “No han sido con el Presidente”

El Gobierno buscó este martes despegar a Javier Milei de Fernando Cerimedo, en medio de las derivaciones judiciales de la investigación que involucra al consultor en Bolivia, y volvió a rechazar una intervención directa del Estado frente al crecimiento de la morosidad de las familias. Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero Adrián Ravier aseguró que el Presidente hace tiempo que dejó de tener vínculo con Cerimedo y sostuvo que las dificultades para afrontar créditos deben resolverse mediante “acuerdos entre privados”.

“Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023”, afirmó Ravier. El vocero reconoció que el consultor registró algunos ingresos durante la primera mitad de 2024, aunque aclaró que “no han sido con el Presidente”, y evitó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones que lo involucran. elDiarioAR reveló la semana pasada que Cerimedo ingresó hasta junio de aquel año al menos 13 veces, y la última fue autorizado por Santiago Caputo. “Este delito se cometió en Bolivia, si es que se cometió. Hay investigaciones al respecto y hay que dejar trabajar a la Justicia de ese país”, planteó.

Ravier sostuvo que Cerimedo tuvo un papel durante la campaña previa a 2023 y que durante la primera mitad de 2024 mantuvo reuniones que “terminaron con su salida del Gobierno en el rol que jugaba”. Es una formulación algo distinta de simplemente decir que Milei no tiene relación con él desde 2023, porque admite que Cerimedo continuó desempeñando algún tipo de rol durante los primeros meses de la gestión, aunque sin precisar cuál.

La segunda definición del vocero llegó alrededor de uno de los problemas económicos que comenzó a ganar espacio en la agenda del Gobierno: el aumento de la morosidad de las familias. Después de haber vinculado días atrás parte de los impagos con la compra de televisores para mirar el Mundial, Ravier relativizó aquella explicación y aseguró que se trataba solamente de “un ejemplo”.

“Hay otros factores que explican las moras”, admitió. Esta vez, el vocero desarrolló una explicación más amplia y atribuyó el fenómeno a la recuperación del crédito iniciada durante 2024 y, especialmente, al incremento posterior de las tasas de interés.

Según la interpretación oficial, durante la gestión de Alberto Fernández buena parte del crédito bancario estaba destinado a financiar al Estado y existían pocas líneas disponibles para familias y empresas. Ravier sostuvo que esa dinámica comenzó a modificarse con el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la baja de las tasas durante el primer año de Milei. “Cuando vuelve el crédito aparecen moras”, resumió.

Pero el vocero introdujo además un responsable político para explicar por qué los problemas de pago comenzaron a hacerse más visibles durante 2025: el Congreso. Ravier ubicó el crecimiento de la morosidad “en concreto, con el ataque político, si se quiere, del Congreso”, al que acusó de haber votado “con mucha irresponsabilidad cantidad de proyectos de ley que no tenían un financiamiento claro”. Según explicó, esa situación “impactó sobre la demanda de dinero, impactó sobre el tipo de cambio, impactó sobre las tasas de interés” y, cuando estas últimas subieron, “llevó a que muchas familias no pudieran pagar los créditos”.

Frente a ese escenario, el Gobierno volvió a descartar una intervención estatal destinada a financiar una salida generalizada para los deudores. Ravier recordó que Milei considera que los créditos constituyen “acuerdos entre privados” y que deben ser renegociados entre quienes tomaron las deudas y las entidades que las otorgaron.

Ravier puso además parte de la responsabilidad sobre los propios bancos y las entidades financieras no bancarias, que, según señaló, otorgaron créditos “en algunos casos con tasas de interés elevadas” para cubrirse de los riesgos que asumían. En ese contexto, advirtió que una intervención estatal para resolver la situación “implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”. Y aprovechó el argumento para cuestionar a los sectores de izquierda: “Nos sorprende que desde la izquierda, que siempre cuestionan esto de salvar a los bancos o ayudar a los bancos, se esté promoviendo una medida” que, sostuvo, terminaría permitiéndoles recuperar el capital que prestaron a riesgo.

La respuesta que propone la Casa Rosada pasa, en cambio, por profundizar el programa de estabilización. Ravier aseguró que las tasas de interés, que ubicó alrededor del 50% a comienzos del año, se encuentran actualmente cerca del 25%, y sostuvo que esa reducción debería facilitar refinanciaciones a plazos más largos y costos menores. Sobre el proyecto que busca establecer un esquema para atender el endeudamiento de las familias, se limitó a señalar que “por ahora es un proyecto de ley que puede entrar al Congreso”, y dio a entender que La Libertad Avanza no acompañará los proyectos presentados por la oposición.

La conferencia también dejó una definición sobre Santiago Caputo y la reorganización de la comunicación oficial. Ravier buscó corregir cualquier interpretación acerca de un desplazamiento general del asesor. Reveló que se reunió con Caputo ayer para preparar temas vinculados con la propia conferencia de prensa y sostuvo que sigue participando de la comunicación. Además, lo definió como una persona “central” para Milei, tanto por su tarea de asesoramiento como por la amistad que mantienen, y ratificó su intervención en el diseño de la estrategia política del Gobierno.

2027

Ravier también comenzó a delinear la estrategia electoral de La Libertad Avanza hacia 2027. Frente a la posibilidad de que el oficialismo relegue sus construcciones provinciales para priorizar las chances de reelección de Milei, aseguró que el partido pretende jugar electoralmente en los 24 distritos, aunque dejó abierta la forma que adoptará esa participación.

“Habrá que definir caso por caso qué rol jugará, si es con candidatos propios, si es negociando con otros partidos”, explicó. La definición supone que la Casa Rosada no descarta acuerdos con fuerzas provinciales allí donde una candidatura libertaria pueda entrar en tensión con la estrategia nacional.

En ese marco, Ravier reconoció que las conversaciones que mantiene el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores y representantes provinciales no se limitan a conseguir respaldos para los proyectos que el Ejecutivo necesita aprobar en el Congreso. Según admitió, esos vínculos también pueden terminar proyectándose sobre el armado electoral. “Santilli está permanentemente en reunión con las provincias o sus representantes y eso eventualmente va a tener un resultado para la campaña, para las listas, para el escenario electoral”, afirmó.

El Gobierno parte, de todos modos, de un escenario de fuerte optimismo respecto de las posibilidades de Milei. Ravier contrapuso la situación económica actual con la que recibió el libertario en diciembre de 2023, y aseguró que la economía crece actualmente al 3%, con una proyección similar para el próximo año. Sobre esa base, sostuvo que una mayoría de los argentinos no querrá “volver atrás” en las próximas elecciones y utilizó una expresión particularmente explícita para describir la evaluación electoral que realiza la Casa Rosada: “Pensamos que el riesgo kuka es mínimo”.

PL