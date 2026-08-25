Casi en el cierre de su agenda oficial por el Oeste catamarqueño, el gobernador Raúl Jalil encabezó en Hualfín, departamento Belén, la entrega de 10 viviendas sociales que estuvo enmarcada por la emoción de los beneficiarios.

El acto tuvo lugar en la alejada localidad de El Fortín (Hualfín) y formó parte de la entrega de hogares y soluciones habitacionales que realizó el Gobernador en diversos puntos de los departamentos Santa María y Belén. En esta ocasión, estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz; el intendente de Hualfín, Marcelo Villagrán; la senadora por Belén, Soledad Blas, entre otras autoridades.

Las viviendas sociales entregadas en Hualfín fueron construidas totalmente con fondos provinciales a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanización.

Obras para el Complejo Termal

Por otro lado, el gobernador Raúl Jalil y el intendente Marcelo Villagrán firmaron un convenio mediante el cual se selló un compromiso para la concreción de diversas obras de infraestructura.

El punto más importante del acuerdo rubricado establece la cooperación entre el Gobierno provincial y el municipio para completar la habilitación del resto bar y las obras complementarias en el Complejo Termal de la Quebrada de Hualfín.

Se trata de una obra largamente esperada por los vecinos de la zona, no sólo por el impacto en las mejoras para la atención de los visitantes y turistas sino también para ampliar los servicios que ofrece el complejo.