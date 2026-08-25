La trama que une a Cerimedo con Espert y Fred Machado: Dick Morris, consultorías y negocios mineros

El curso era prometedor: aprender de “las estrellas de la consultoría política hispanoamericana” para “ganar” una campaña política. Estaba apadrinado por Dick Morris, el asesor de Bill Clinton que renunció durante una campaña del demócrata por un escándalo sexual y –más acá en el tiempo– trabajó en la campaña presidencial de José Luis Espert y llegó a conocer a su financista, el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido en Estados Unidos acusado de lavado. El curso estaba agendado para comenzar el 12 de junio de 2025 –plena campaña legislativa argentina– y entre los “expertos con larga trayectoria en la consultoría política internacional” aparece un nombre que hoy cobra un interés particular: Fernando Cerimedo.

En el aviso Cerimedo aparece junto a los demás expositores del curso: los argentinos Luis Rosales, Andy Rivas (que figura con bandera paraguaya) y Daniel Ivoskus, el colombiano Angel Beccassino y el mexicano Alonso Cedeño. Según supo elDiarioAR de boca de uno de los participantes, el curso no llegó a hacerse. A cada cada expositor lo habría contactado “un secretario de Morris” y lo que cobraba cada uno dependía de su arreglo personal, pero la fuente consultada aseguró que la tarifa se toma por valor/hora cátedra, que en el rubro va de US$100 a US$250, aproximadamente.

Luis Rosales: el eslabón perdido

Del grupo de conferencistas que acompañan a Cerimedo en el aviso hay uno de ellos que marcaría un hilo rojo invisible entre Cerimedo y Espert: se trata del mendocino Rosales, autoreconocido como “periodista” pero que fue candidato a vicepresidente de Espert en las elecciones de 2019. En los meses del 2025 en los que se promociona en Instagram la Dick Morris Academy –entre mayo y junio– “el Profe” era candidato en ciernes a primer diputado por la provincia de Buenos Aires de Javier Milei, aún sin conocerse que había recibido US$200.000 de Machado, lo que le costó finalmente la postulación, como reveló Sebastián Lacunza en elDiarioAR.

Otra foto conecta a Cerimedo con Rosales: estuvieron juntos en enero pasado en una cena donde se festejó el triunfo de Nasry Asfura en Honduras. “Con alto equipo se ganó en Honduras”, celebró el entonces presentador de la CNN. En la cabecera de la comida también se lo ve a Morris, de quien Rosales oficia como “embajador” en Latinoamérica; de hecho, acaban de estar juntos la semana pasada en Santo Domingo, República Dominicana, en el XIX Congreso Internacional de Comunicación Política.

La relación de Rosales con Espert lleva años y fue confirmada incluso por el propio Fred Machado, quien contó públicamente que conoció a Morris en una reunión organizada por el equipo de Espert, durante la última campaña presidencial. “Cuando llegué a la Argentina, ya tenían elegido al vicepresidente para la fórmula: [Luis] Rosales, un periodista de la CNN; yo ni lo conocía. Me avisan entonces que íbamos a hacer una reunión para planear la campaña ‘a lo Dick Morris’, que asesoraba hace 40 años a Clinton”, dijo en diálogo con Radio Rivadavia en un perfil sobre Morris que publicó el diario La Nación el 7 de octubre de 2025, en pleno ascenso del escándalo Espert-Machado. En aquel encuentro estaban –además de Espert–, su vocera Clara Montero Barré, el propio Morris, Rosales, dos jóvenes colaboradores y la diputada Lilia Lemoine. “Era muy bizarro todo”, resumió, cita La Nación.

elDiarioAR le envió mensajes a Rosales pero al cierre de esta nota no había respondido. Una fuente que lo conoce aportó una línea que conectaría aún más a Rosales con Cerimedo: el negocio minero, y no con las mejores intenciones. “Rosales usa la apariencia de la consultoría para meterse en el negocio minero y blanquear dinero”, apuntó la voz consultada.

Las coincidencias son reveladores: Espert declaró que con Machado tenía un contrato para asesorar en la reestructuración de la deuda de una minera en Guatemala, una pantalla que la Justicia ya verificó como falsa. Un informe impositivo de Guatemala que le llegó al fiscal Fernando Domínguez expuso que la empresa de Fred Machado que supuestamente contrató al exdiputado mileísta por US$1 millón no tenía una deuda que justificara la reestructuración, como público elDiarioAR en julio pasado.

Cerimedo, por su lado, también incursionó en la minería. Su esposa argentina, Natalia Basil, constituyó el 30 de julio de 2025 la empresa Australis Energy Group SRL, que tiene como objeto social desde la exploración geológica hasta la explotación de hidrocarburos, minería de recursos como litio, oro o gas, y la generación de energías tradicionales y alternativas. La compañía también contempla actividades industriales, comerciales, de transporte y consultoría vinculadas al sector. La firma apareció luego de que Basil quedará afuera de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) cuando estalló el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo sobre Karina Milei.

Basil es socia de Cerimedo en la empresa Madero Media Group, que hasta hace días nomás formaba parte de La Derecha Diario con el español Javier Negre.

Quién es quién

Los demás nombres que figuran en el curso de Dick Morris también revelan parte de la cadena de relaciones de Cerimedo. Ivoskus fue parte de la campaña electoral de Espert que quedó trunca por el escándalo con Machado y también compartieron la campaña presidencial de Honduras. Allí, según recogió este medio, los movimientos de Cerimedo fueron acotados. “Quería aparecer en esta lógica de posicionamiento que tiene, buscar tener un rol protagónico, pero hacía nomás algunas cosas operativas y de redes”.

Otro de los contactos de Cerimedo es Andy Rivas, que aparece en el aviso con la bandera de Paraguay, aunque es argentino. Rivas es a quien Cerimedo señala como “socio y amigo” en febrero pasado cuando recibió el premio de “consultor del año” en el evento de Latino Wall Street en el club trumpista Mar-a-Lago. Cerimedo lo presenta como su mano derecha en la victoria hondureña de Nasry Asfura. A ese evento estaba invitado Milei pero no fue, por lo que los organizadores armaron otro para octubre próximo: este lunes elDiarioAR reveló cómo hacen promoción de la participación del libertario con un video donde aparece, justamente, Cerimedo.

También conocido en el mundillo de la consultoría, Rivas es consultor “en las sombras” del canciller paraguayo Rubén Ramírez –del gobierno de Santiago Peña– y pareja de Irma Llano, fiscal paraguaya especializada en delitos informáticos y la lucha contra el crimen organizado, detalló el diario local ABC.

De los otros dos participantes del curso de Dick Morris, este medio supo que el colombiano Angel Beccassino trabajó con los expresidentes Gustavo Petro y Juan Manuel Santos, y que el mexicano Cedeño es uno de los pioneros en redes sociales.

Cómo llegó Cerimedo a codearse con esas “estrellas de la consultoría política hispanoamericana”, consultó elDiarioAR a uno de los participantes que estuvo en la idea de la academia. “Y porque estuvo con Milei, Bolsonaro, etc…. Habría que hacerle esa pregunta a esos presidentes”, respondió la fuente, que cerró: “Era un encantador de serpientes bien pesadas y que no es fácil encantarlas. Pero el humo era muy grande”.

MC