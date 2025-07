Nota vista: 0

A falta de dos meses para que pueda volver a los terrenos de juego después de casi dos años imposibilitado, Alejandro Gómez está a detalles de firmar con un nuevo equipo para regresar de forma oficial. El Papu, que recibió la sanción por el consumo de terbutalina, sustancia prohibida que derivó en su suspensión por dopaje, se halla a punto de concretar su llegada al Calcio Padova, equipo que milita en la Serie B (Segunda División de Italia).

Según indicó Sky Sports Italia, el campeón de América y del mundo con la selección argentina está ultimando detalles para sellar su vínculo con el elenco de Padua. “El delantero argentino se reunirá con Andreoletti esta tarde y se espera que mañana, viernes 4 de julio, se intercambien los documentos y se firme el contrato”, comentó el portal local.

A su vez, puntualizó en los detalles del vínculo: firmará un contrato de dos años, con la opción de extenderlo por una temporada más. De esta manera, con el acuerdo entre Gómez y Padova prácticamente cerrado, su regreso a los terrenos de juego se producirá una vez que expire la inhabilitación por doping, el próximo 20 de octubre.

La trayectoria reciente del Papu Gómez, de 37 años, estuvo marcada por realizar entrenamientos por su cuenta y con algunos equipos de divisiones menores mientras cumplía con la sanción impuesta tras el positivo por terbutalina. El análisis se realizó el 23 de octubre de 2022, un día después de la derrota del Sevilla, entonces su equipo, por 3-1 ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El futbolista alegó que la ingesta de la sustancia se debió a un error, ya que tomó un jarabe destinado a su hijo menor para aliviar la tos que sufría esa madrugada. No obstante, el Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte desestimó su defensa y consideró que existió “negligencia grave”.

El expediente del Comité Sancionador determinó que el futbolista no incluyó el jarabe en la declaración de medicamentos consumidos durante los siete días previos al control realizado en la Ciudad Deportiva del Sevilla. La sanción, dictada el 18 de noviembre del año pasado, estableció una inhabilitación hasta noviembre de 2025, aunque la expiración efectiva para su regreso será el 20 de octubre. La pena impuesta supuso una diferencia notable respecto a los seis meses que propuso el órgano instructor y los cuatro meses que el propio jugador solicitó en su descargo.

La última aparición oficial de Gómez en un terreno de juego se produjo el 8 de octubre del año pasado, cuando defendió la camiseta del Monza en un partido de la Serie A ante la Salernitana. También había tenido minutos en el encuentro anterior frente al Sassuolo y figuraba habitualmente en el banco de suplentes. Antes de su paso por el fútbol italiano, el ex jugador de Arsenal de Sarandí y San Lorenzo había construido una carrera reconocida en Europa, interrumpida por la sanción de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

“No fue fácil, pero estoy listo para volver. Entendí que el personaje del Papu tiene un principio y un final, mientras que Alejandro, a sus 37 años, todavía quiere expresar su opinión”, manifestó hace algunos meses en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

“Pasé por un período complicado; seguí entrenando sin saber cuándo, cómo y si tendría la oportunidad de volver a jugar. Durante el primer año de descalificación, no se permite frecuentar las instalaciones de los clubes profesionales y uno se siente marginado. Desde diciembre me uní a Renate (de la tercera de Italia) y gracias a ellos he vuelto a ver el campo, el vestuario y a mis compañeros. Y estoy bien”, agregó.

De hecho, había revelado que estaba analizando diferentes propuestas para volver al fútbol: “Algunos clubes han llamado a mi agente para saber cómo estoy, cuándo termina la suspensión y cuáles son mis intenciones. Quiero esperar hasta el final de la temporada para saber en qué equipo podría encajar y luego hacer la pretemporada y trabajar para estar en la cima en octubre”.

En ese sentido, manifestó: “Todavía puedo marcar la diferencia. Siempre tengo el pie caliente. El Papu se jubiló, yo no”. Finalmente, el equipo privilegiado de contar con el campeón del mundo será el Calcio Padova, de la Serie B.