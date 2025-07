Nota vista: 0

La tensión dentro del oficialismo dejó de ser un simple trascendido para transformarse en un enfrentamiento abierto y sin filtros. Tras las críticas que recibió por la derrota del Gobierno en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel rompió el silencio —fiel a su estilo— y lanzó duras declaraciones contra Javier Milei, dejando en evidencia una fuerte división interna en La Libertad Avanza.

«Que recorte en viajes y en la ex SIDE, y se termina», disparó Villarruel desde su cuenta de Instagram, respondiendo a usuarios que la increpaban por su actuación en la votación de la moratoria previsional. El comentario no formó parte de una publicación nueva, sino que fue escrito en posteos anteriores, como ya ha hecho en otras ocasiones. No obstante, en esta oportunidad, el tono fue especialmente contundente

El punto de quiebre fue una catarata de críticas que partieron desde Casa Rosada tras la aprobación de la moratoria en el Senado. En ese marco, el propio presidente Javier Milei tildó de “traidora” a su vicepresidenta durante un acto en la Bolsa de Comercio. Lejos de dejar pasar el ataque, Victoria Villarruel respondió sin rodeos:

“Un jubilado no puede esperar, y una persona con discapacidad, mucho menos. Si la intención es recortar gastos, empiecen por la SIDE”, escribió a través de sus redes.

Lejos de apaciguarse, la escalada de declaraciones continuó durante la madrugada. La presidenta del Senado denunció públicamente la falta absoluta de diálogo con el mandatario, a quien además acusó de no actuar “con madurez institucional” e incluso de haberle negado el saludo durante el Tedeum del 25 de mayo.

“Un presidente que ni siquiera es capaz de saludar a quien lo acompañó hasta la presidencia. Hacelo responsable a él; yo, la educación, jamás la pierdo”, sentenció en otro comentario.

Villarruel defendió su accionar como parte de su “función constitucional” y dijo sentirse tranquila por estar “del lado de los más vulnerables”, en alusión a jubilados y personas con discapacidad. El mensaje fue claro: ella no piensa retroceder.