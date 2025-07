Nota vista: 0

El legislador reafirmó la decisión de su sector de no participar en la elección interna partidaria y apuntó directamente contra la conducción actual del partido, a la que acusó de “llevar al suicidio político al radicalismo”.

“Consideramos que es absolutamente innecesario pelearse entre radicales. Tenemos que conformar un frente fuerte para ponerle fin a la trilogía de gobierno de Lucía Corpacci, Raúl Jalil y Gustavo Saadi”, sentenció.

Consultado por los cuestionamientos de otros dirigentes fue tajante: “No me voy a prestar a discutir con los dirigentes del radicalismo. La pelea entre radicales no conduce a nada. Lo que está en juego es Catamarca, no el radicalismo”.