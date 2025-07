Nota vista: 0

En el Predio Ferial Catamarca, la penúltima jornada de la 54ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho ofreció una combinación explosiva de géneros y emociones. La banda de rock Turf y el cantautor salteño Christian Herrera protagonizaron una velada que reunió a miles de personas y mantuvo al público encendido hasta el final.

Turf, con Joaquín Levinton al frente, llegó por primera vez al escenario mayor del Poncho y no tardó en ganarse a los presentes. Con un repertorio cargado de éxitos como “Pasos al costado”, “No se llama amor”, “Yo no me quiero casar” y el infaltable “Loco un poco”, la agrupación conectó de inmediato con la multitud, que cantó cada tema de principio a fin. “Nos vamos con un recuerdo hermoso”, expresaron los músicos, agradeciendo la calidez catamarqueña.

El rock nacional tuvo su espacio, pero la noche también se tiñó de folclore con Christian Herrera, quien ratificó por qué es una de las voces emergentes más fuertes del país. Temas como “Tu poeta”, “Yo no te merezco”, “Manos de tijera” y “Mil preguntas” fueron coreados intensamente, mostrando que el público lo reconoce como un artista consagrado.

La grilla incluyó además un toque de tango, de la mano de la Compañía Destino Tango y la intérprete catamarqueña Nena Herrera, quienes sumaron elegancia y tradición a un espectáculo que fue puro aplauso y energía.