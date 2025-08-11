Nota vista: 0

Anoche, a las 23:25, efectivos de la Comisaría Cuarta intervinieron en la intersección de la avenida Virgen del Valle y calle Alijilán, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de 24 años.

Según denunció su expareja, una mujer de 32, el sujeto la habría agredido físicamente y también habría causado daños materiales en su automóvil Fiat Uno, de color negro.

El hombre fue trasladado a la seccional y quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste. La damnificada fue invitada a radicar la denuncia en el Precinto Judicial N° 4.

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. Ambas líneas son gratuitas, anónimas y funcionan las 24 horas, todos los días del año.