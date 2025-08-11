Nota vista: 0

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó desplegar a la Guardia Federal en Washington DC para combatir a «bandas violentas y criminales sanguinarios», además de «medidas drásticas» como expulsar a las personas sin hogar de las calles y «eliminar los barrios marginales».

Durante la conferencia de prensa que brindó este lunes, Trump anunció que la Policía de Washington pasará a estar bajo control federal. El operativo implicará el despliegue de unos 800 guardias federales «para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública».

«Nuestra capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sanguinarios», afirmó el mandatario. Argumentó que los robos han aumentado y que la tasa de homicidios de la ciudad es más alta que en algunos «de los peores lugares del mundo». «Nadie quiere ser asaltado, violado, tiroteado y asesinado», señaló.

Las «medidas drásticas» anunciadas por Trump incluyen declarar la emergencia en seguridad en Washington DC y expulsar a las bandas criminales. «Sé que no es políticamente correcto, pero vamos a eliminar los barrios marginales donde viven», añadió en referencia a las personas en situación de calle.

«¡Washington DC será liberado hoy!», afirmó el mandatario en la red Truth Social. «El crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria desaparecerán. ¡Haré que nuestra capital sea grande otra vez! ¡Se acabaron los días de matar o herir sin piedad a inocentes! Arreglé rápidamente la frontera (¡cero ilegales en los últimos 3 meses!), ¡DC es la siguiente!», prometió.

La alcaldesa de la ciudad, la demócrata Muriel Bowser, cuestionó a Trump y aseguró que «no estamos experimentando un repunte de la delincuencia». Según cifras de la Policía citadas por BBC, los delitos se redujeron un 7 % en lo que va del año y los homicidios cayeron 12 % en el mismo período.

Medios locales enmarcaron la decisión en un intento de Trump por atacar a las ciudades gobernadas por demócratas, tal como ocurrió en Los Ángeles en junio pasado. Sus críticos lo acusan de querer ejercer el poder federal sobre asuntos que, tradicionalmente, le corresponden a los gobiernos locales.