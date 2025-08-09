La joven atleta Milagros Ramona Lobo, oriunda de Lavalle, Catamarca, sigue firme en su preparación deportiva para afrontar un gran desafío en su carrera.
Mili fue convocada al Equipo de Atletismo de ASOCAT, lo que le permitirá representar a Catamarca en la Copa Nacional de Clubes U18, que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en San Luis.
Participar en estos torneos implica costos significativos, por lo que se están realizando distintas acciones solidarias para recaudar fondos y garantizar su presencia en la competencia.
Cada aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda para que Mili siga adelante en su carrera.
Quienes deseen contribuir económicamente también pueden hacerlo.
▪️CBU: 0000003100079800087744
▪️Alias: rosa.501.nave.mp
▪️Titular: Rosa Mercedes Díaz
Ella y su familia agradece todo el respaldo y apoyo para que continúe alcanzando sus metas.
