Nota vista: 0

 

La joven atleta Milagros Ramona Lobo, oriunda de Lavalle, Catamarca, sigue firme en su preparación deportiva para afrontar un gran desafío en su carrera.  

 

Mili fue convocada al Equipo de Atletismo de ASOCAT, lo que le permitirá representar a Catamarca en la Copa Nacional de Clubes U18, que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en San Luis.  

 

Participar en estos torneos implica costos significativos, por lo que se están realizando distintas acciones solidarias para recaudar fondos y garantizar su presencia en la competencia.  

 

Cada aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda para que Mili siga adelante en su carrera.  

 

Quienes deseen contribuir económicamente también pueden hacerlo.

 

▪️CBU: 0000003100079800087744  

▪️Alias: rosa.501.nave.mp  

▪️Titular: Rosa Mercedes Díaz  

Ella y su familia agradece todo el respaldo y apoyo para que continúe alcanzando sus metas.  

 

A PLENO

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor