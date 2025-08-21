Nota vista: 0

A través de un Plan de Conectividad Digital, el Gobierno provincial lleva adelante una serie de obras y planificación para posibilitar el acceso a internet a más de 300 escuelas y localidades alejadas del territorio provincial.

En este marco, el gobernador Raúl Jalil se reunió con los ministros de Educación, Nicolás Rosales Matienzo, y de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, el director de Catamarca Telecomunicaciones SAPEM, Cristian Hansen, para interiorizarse sobre el estado de ejecución del plan y los próximos pasos en su implementación.

Educación

Desde el Ministerio de Educación explicaron que se avanza con la contratación de internet satelital para la ejecución del programa “Puente Digital Educativo”, que beneficiará a más de 300 edificios escolares de todo el territorio. Esto permitirá que, incluso los establecimientos educativos más alejados de la provincia tengan acceso a conectividad.

Además, la iniciativa contempla que la señal se extienda con conectividad abierta para la comunidad, en los alrededores de cada escuela.

Localidades más conectadas

Por su parte, desde Catamarca Telecomunicaciones SAPEM, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, informaron que se continúa ampliando la red de fibra óptica y varias de las obras estarán concluidas en el corto plazo, fortaleciendo la conectividad en cinco departamentos: La Paz, Belén, Pomán, Andalgalá y Tinogasta. Las obras forman parte del despliegue de la SAPEM y la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), con nodos de última generación, internet en escuelas, otras instituciones públicas y WiFi libre en plazas principales. La mayoría de estas obras están siendo concluidas gracias a la responsable administración de recursos provinciales, con la provisión de materiales de ARSAT.

En La Paz ya concluyó la obra de 65 km de fibra óptica aérea que conecta a Recreo, La Guardia, Esquiú y Casa de Piedra. Allí, se instalaron cuatro nodos de fibra óptica de última generación que permiten llevar conectividad de alta velocidad a instituciones educativas, espacios públicos y dependencias policiales.

En Belén, se inaugurarán 25 km de fibra óptica sobre la Ruta Provincial N° 43, uniendo Villa Vil y Barranca Larga, con un nodo central en Villa Vil que beneficiará a escuelas, destacamentos policiales, un mini hospital y ofrecerá WiFi público.

En lo que respecta a la ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), en Pomán y Andalgalá se habilitarán 154 km de troncal subterráneo REFEFO, conectando El Pajonal, Mutquín, Saujil y Villa de Pomán. El Pajonal contará con un nodo de fibra óptica de ARSAT operativo, brindando servicio de internet a su Centro de Integración Comunitaria (CIC) y centro de salud. Saujil también se beneficiará con WiFi público y un nodo de ARSAT.

El conjunto de obras de este plan representa un avance tecnológico, un impulso al desarrollo local y mejora en la conectividad que facilitará el acceso a la educación, la salud, la información y las oportunidades de negocio para los habitantes de estas comunidades.