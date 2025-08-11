Nota vista: 0

Anoche, a las 20:30, mientras efectivos del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos junto a sus pares de las Comisarías Primera y Décima, interceptaron a dos hombres de 21 y 39 años en la calle Gobernador Correa al 1.100.

Durante un palpado superficial, los policías hallaron entre sus prendas ocho envoltorios de plástico con una sustancia tipo herbácea. De inmediato, se convocó a personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, que efectuó la prueba de campo correspondiente.

El análisis arrojó que se trataba de marihuana, por lo que la sustancia fue secuestrada y quedó a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

Anabela Soria
