El Instituto Nacional de Prevención Sísmica reportó un movimiento telúrico a las 3:05 de este miércoles .
El temblor fue de 2.7 de magnitud y 43 km de profundidad con epicentro a 11 km al Sur de Andalgalá.
