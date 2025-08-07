Nota vista: 0

El delantero Luciano Vietto podría reaparecer en Racing justo a tiempo para uno de los partidos más importantes del semestre. Después de casi tres meses de inactividad por una sacroileítis (inflamación en las articulaciones sacroilíacas), el jugador de 31 años dejó atrás la lumbalgia que lo afectaba y volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel.

Su último partido fue el 14 de mayo en la goleada 4-0 a Colo Colo por la Copa Libertadores, y desde entonces no volvió a sumar minutos.

Este martes, Racing utilizó sus redes sociales para confirmar lo que los hinchas esperaban: Vietto volvió a trabajar a la par, tras someterse a un bloqueo radicular guiado por tomografía computada, tratamiento clave para aliviar el dolor lumbar que lo marginaba.

En su cuenta oficial de X (ex Twitter), el club publicó: “¡Dale que te necesitamos, Lucho! Después de varias semanas de mucho esfuerzo y tratamientos médicos y kinesiológicos, @LucianoVietto se sometió a un bloqueo radicular guiado bajo TAC para superar una lumbalgia. Ya se encuentra entrenando normalmente y está a disposición del cuerpo técnico”.

Si en las próximas prácticas no presenta molestias, el entrenador Gustavo Costas lo incluirá entre los concentrados para visitar a Boca este sábado en La Bombonera, desde las 16.30, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Desde su regreso a la “Academia” en este segundo ciclo, Vietto disputó 25 partidos, marcó 7 goles, brindó 2 asistencias y ya conquistó 2 títulos. Pese a la competencia interna con nombres como Adrián “Maravilla” Martínez, Duván Vergara, Tomás Conechny y Santiago Solari, su regreso es valorado por su experiencia, desequilibrio y capacidad para asociarse en ataque.

En paralelo, Racing sigue pendiente de la evolución de Matías Zaracho, quien podría regresar frente a Tigre el 15 de agosto, y de otros jugadores lesionados como Zuculini, Martirena y Arias, con la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina.

El regreso de Vietto, justo ante un clásico como el de Boca y en la antesala de los octavos de final del torneo continental, representa un impulso anímico y futbolístico clave para un Racing que busca recuperar protagonismo en todas las competencias.