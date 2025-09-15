Nota vista: 0

La primera edición de la Eco Feria de la Municipalidad de la Capital se convirtió en un verdadero fenómeno, superando con creces todas las expectativas y consolidándose como un espacio clave para la sostenibilidad y el emprendedurismo local. el evento convocó a más de 150 emprendedores y productores, atrayendo a una multitud estimada en diez mil personas al predio.

La feria ofreció una extensa variedad de productos y servicios con una marcada perspectiva ambiental y sustentable, provenientes tanto de la Capital como de otros departamentos de Catamarca. la respuesta de los feriantes, emprendedores y participantes fue sumamente positiva, destacando el encuentro como una valiosa plataforma para la difusión y comercialización de sus producciones sostenibles.

El secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña, expresó su satisfacción con los resultados: «Finalizada la primera Eco Feria que realizamos aquí en la capital, la verdad que estamos muy contentos por los más de ciento cincuenta emprendedores que participaron. todos locales, catamarqueños, con productos que generan un impacto ambiental positivo, mucho trabajo artesanal, local. todos se han podido mostrar, que fue un poco el objetivo de generar el espacio en una jornada en el parque que no solamente estuvo la Ecoferia, sino también la Feria de Colectividades.»

Acuña también destacó que la gran afluencia de público «repercutió en sus ventas, en su visibilidad». durante la jornada, más de veinte emprendedores realizaron talleres para mostrar cómo producen sus productos y donaron artículos para los más de cincuenta premios sorteados entre los vecinos.

En línea con su propósito central, la Eco Feria implementó acciones concretas en materia de sostenibilidad. se realizó un relevamiento exhaustivo de todos los puestos y consultas para analizar la huella de carbono del evento, con miras a su futura compensación. Además, se coordinó eficientemente la gestión integral de todos los residuos generados durante la jornada.

Este logro fue posible gracias a la colaboración de una amplia red de instituciones y áreas municipales. La Municipalidad de la Capital agradeció especialmente a todos los que aportaron desde el diseño y la difusión, incluyendo a los emprendedores sustentables que donaron productos para sorteos, y a quienes sumaron esfuerzos:

Áreas municipales:

* Dirección de Espacios Turísticos y Parques

* Subsecretaría de Salud de la Capital

* Dirección de Cultura de la Capital

* Dirección de Economía Social

* Inspección General

* Dirección de Tránsito Municipal

Organismos e instituciones:

* Secretaría de Coordinación Institucional y Secretaría de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo

* Comisión Provincial de Educación Ambiental

* CONICET – CREAS y Programa de Conservación de Murciélagos

Asociaciones y cooperativas:

* COA Catamarca – Club de Observadores de Aves

* Asociación Feria Verde

* Fundación Ciudadano Circular

* Cooperativa Cachalahueca

* Cooperativa Molinos del Ambato

* Asociación Vecinal Cigalí Mayu

Empresas:

* Hand Construcciones y Energías Renovables

* La Pirgua

* Vivero Caladio

* Vivero Buenas Raíces

* Vivero del Sur

* AGROCAT

La primera Eco Feria no solo fue un éxito en convocatoria y ventas, sino que también fortaleció la conciencia ambiental y el compromiso con un futuro más sustentable en la Capital.