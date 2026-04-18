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Mons. Urbanč en el homenaje del Poder Ejecutivo

“La Resurrección de Jesucristo transforma la

autoridad en un servicio humilde y desinteresado”

En la noche del miércoles 15 de abril, cuarto día del Septenario en honor de Nuestra Señora del Valle, rindieron su homenaje de los Poderes Ejecutivos Provincial y Municipal. Lo hicieron durante la Santa Misa presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, y los sacerdotes Gustavo Esteche y Raúl Pereyra, pertenecientes al clero de la Diócesis de Merlo-Moreno, provincia de Buenos Aires.

Participaron miembros del gabinete provincial, entre ellos, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Dr. Alberto Natella, la ministra de Salud, Dra. Johana Carrizo; el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, Dn. Daniel Romero; y el presidente del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú, Dr. Francisco Acosta, entre otros.

En el comienzo de su predicación, el Obispo dio la bienvenida “a los miembros de los Ejecutivos provincial y municipales que hoy honran a nuestra Madre Celestial y la invocan como protectora de sus respectivas gestiones de gobierno. Ruego a Dios, Nuestro Señor, que jamás aparten su mirada de la Virgen del Valle”.

Seguidamente, resaltó que “la Resurrección de Jesucristo transforma la autoridad en un servicio humilde y desinteresado, liberando al líder del miedo y de la autorrealización obsesiva, para reflejar el amor divino. Iluminar la vida y la gestión con el misterio de la Resurrección implica liderar con esperanza, integridad y valentía, poniendo el Bien Común y la dignidad humana por encima de intereses personales o partidarios, a ejemplo del legado del Beato Esquiú”.

Y continuó: “A la luz de la Resurrección, la autoridad no es dominio, sino el acto de servir y dar la vida por los demás. La victoria sobre la muerte permite tomar decisiones con valentía, sin el temor al fracaso, y llevando luz a situaciones difíciles. La gestión debe ser un reflejo del amor de Dios, prefiriendo la verdad y el perdón, viviendo en la santidad y la generosidad. Quien vive la fe en la resurrección no necesita buscar su propia gloria, sino que se dedica al servicio incondicional, superando la angustia de perder privilegios”.

Asimismo, señaló que “la autoridad se ejerce en comunión, escuchando y promoviendo la misión compartida, según se reflexiona en los procesos sinodales. La gestión basada en este principio convierte el trabajo y la vida comunitaria en un lugar donde la luz de la resurrección ilumina la realidad cotidiana, sobre todo, en momentos de transición, crisis e incertidumbre, insuflando paz, confianza y entrega”.

Tomando los textos bíblicos, indicó que “la primera lectura (Hch 5,17-26), que hemos escuchado deja bien en claro los efectos dispares que produjo el hecho de la Resurrección de Jesucristo. Las autoridades civiles y religiosas, por no dejarse iluminar por ella, prefieren obrar desde la oscuridad de sus miedos, a perder poder frente a la sociedad y por eso recurren a la violencia, la burla, el descrédito contra los que, sí aceptan esta novedad de la resurrección; el obrar de éstos es de total libertad, amor, y disposición a todo tipo de sufrimientos por ser testigos del Resucitado”.

Más adelante se refirió al sufrimiento que padecieron los primeros cristianos, afirmando en este sentido que “cuando vengan las pruebas tenemos la opción de desanimarnos o descubrir que en ellas también Dios está obrando. Ser testigo de Cristo no es fácil, pero debemos estar convencidos que el Resucitado siempre nos respalda. No pararon. Se consideraron afortunados de sufrir deshonor por el nombre de Jesús”.

“El sufrir es una parte integral de la experiencia cristiana. No piensen que es extraño o sólo para unos pocos. Los primeros discípulos aprendieron en la escuela de la incomprensión, de las calumnias, de las persecuciones constantes, de las envidias, a ser fuertes en la fe, todo por el simple hecho de seguir a Jesús resucitado. En un mundo que es manejado por ilusiones, gobernado por engaños, y es víctima de mentiras ¿qué más podemos esperar si estamos a favor de la verdad? ‘La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla’ (Jn 3,19)”.

En otro tramo aseveró que “ayer, hoy, y siempre, los seguidores del Resucitado nadarán contracorriente porque vivir en la luz nunca está de moda, resplandecer con destellos divinos es inaceptable a los hombres que están en el mal. Ésa será la historia de quienes, asumiendo su condición de cristianos, quieran vivir con intensidad como resucitados”.

“La enseñanza de la Palabra de Dios, por tanto, ilumina muy bien la realidad humana, sobre todo, cuando nos toca ejercer la autoridad, cuando toca regir los destinos de un pueblo. Un líder, civil o religioso, debe conocer y acatar el señorío de Dios sobre él. Necesita verse cada día en el espejo que es Jesucristo, para tomar las decisiones que servirán para el bien de todos. Éste es el mensaje que nos deja la Virgen María cuando nos dice, como a los sirvientes en las bodas de Caná: ‘Hagan lo que Él les diga’ (Jn 2,5). Sí, queridos hermanos, venir a honrar a la Virgen y no obedecerla es un agravio y un despecho que hacemos a su corazón de Madre”, expresó.

“Virgen Morena del Valle, cubre con tu manto a nuestra patria”

Hacia el final imploró: “Santísima Virgen del Valle, Reina de la Paz y Madre de todos los pueblos, hoy, acudimos a ti con humildad y esperanza para rogar por todos los que gobiernan la patria, las provincias y municipios… concédeles un corazón recto, alejado del egoísmo y la vanidad, abierto a la verdad y a la justicia. Que no se dejen corromper por el poder, ni por la codicia, ni por el deseo de prestigio, sino que se conviertan en servidores del Bien Común, administradores honestos y defensores de la dignidad humana.

“Virgen del Buen Consejo, acompaña a los líderes políticos en los momentos difíciles, en medio de las tensiones, las críticas y las divisiones. Sé para ellos faro que ilumina, voz que orienta, y refugio que consuela. Protégelos del error, del odio y de la desesperanza. Enséñales a dialogar, a escuchar a la gente, a buscar la unidad por encima de los intereses personales o partidarios. Que sepan tender la mano incluso a quienes piensan distinto, y que nunca se olviden de que cada ciudadano es su hermano”, rogó.

Además, elevó su plegaria “para que en nuestro país florezca la equidad, el respeto a la ley y el cumplimiento del bien común… Danos gobernantes que protejan al inocente, que defiendan al indefenso, que escuchen el clamor del pobre, del niño y del anciano”.

“Virgen Morena del Valle, cubre con tu manto a nuestra patria. No permitas que nos alejemos de Dios ni que caigamos en el caos, la violencia o el odio… Danos gobernantes que sean instrumentos de paz, sembradores de esperanza y constructores del Reino de Dios en nuestra sociedad”, pidió.

Los alumbrantes participaron de la proclamación de la Palabra de Dios y acercaron ofrendas particulares junto con los dones del pan y del vino, para preparar la mesa eucarística.

Antes de la bendición final se consagraron a Nuestra Madre del Valle.

TEXTO COMPLETO DE LA HOMILÍA

Queridos devotos y peregrinos:

Se nos propuso, para este cuarto día del septenario, a María como modelo de una Iglesia sinodal que escucha.

Doy la bienvenida a los miembros de los ejecutivos provincial y municipales que hoy honran a nuestra Madre Celestial y la invocan como protectora de sus respectivas gestiones de gobierno. Ruego a Dios, Nuestro Señor, que jamás aparten su mirada de la Virgen del Valle.

Que nos quede claro, de una, que la Resurrección de Jesucristo transforma la autoridad en un servicio humilde y desinteresado, liberando al líder del miedo y de la autorrealización obsesiva, para reflejar el amor divino. Iluminar la vida y la gestión con el misterio de la Resurrección implica liderar con esperanza, integridad y valentía, poniendo el Bien Común y la dignidad humana por encima de intereses personales o partidarios, a ejemplo del legado del Beato Esquiú.

A la luz de la Resurrección, la autoridad no es dominio, sino el acto de servir y dar la vida por los demás. La victoria sobre la muerte permite tomar decisiones con valentía, sin el temor al fracaso, y llevando luz a situaciones difíciles. La gestión debe ser un reflejo del amor de Dios, prefiriendo la verdad y el perdón, viviendo en la santidad y la generosidad. Quien vive la fe en la resurrección no necesita buscar su propia gloria, sino que se dedica al servicio incondicional, superando la angustia de perder privilegios. La autoridad se ejerce en comunión, escuchando y promoviendo la misión compartida, según se reflexiona en los procesos sinodales. La gestión basada en este principio convierte el trabajo y la vida comunitaria en un lugar donde la luz de la resurrección ilumina la realidad cotidiana, sobre todo, en momentos de transición, crisis e incertidumbre, insuflando paz, confianza y entrega.

La primera lectura (Hch 5,17-26), que hemos escuchado deja bien en claro los efectos dispares que produjo el hecho de la Resurrección de Jesucristo. Las autoridades civiles y religiosas, por no dejarse iluminar por ella, prefieren obrar desde la oscuridad de sus miedos, a perder poder frente a la sociedad y por eso recurren a la violencia, la burla, el descrédito contra los que, sí aceptan esta novedad de la resurrección; el obrar de éstos es de total libertad, amor, y disposición a todo tipo de sufrimientos por ser testigos del Resucitado.

El sufrimiento se produce cuando nos ponemos a servir, y las pruebas pueden producir mayor sufrimiento. A través de Juan y Pedro, Dios hacía muchos milagros. Estos prodigios, que trascendían a ciudades vecinas, llenaron de celos a los saduceos. Celosos, no por el honor de Dios o por el avance de su Reino, sino por retener su propia influencia y poder. Por eso, decidieron frenar el accionar de Dios.

Los apóstoles al ver que el mensaje de Cristo era respaldado por Dios a través de milagros, produjo en ellos aún más pasión en difíciles circunstancias. El mensaje que proclamamos es verdadero y Dios los respalda, pero nos tenemos que hacer partícipes y servir. Con mayor pasión empezaron a testificar en el templo.

Cuando vengan las pruebas tenemos la opción de desanimarnos o descubrir que en ellas también Dios está obrando. Ser testigo de Cristo no es fácil, pero debemos estar convencidos que el Resucitado siempre nos respalda. No pararon. Se consideraron afortunados de sufrir deshonor por el nombre de Jesús. Parece que a los cristianos les toma mucho tiempo enfrentarse a la simple declaración de las Escrituras de que, cuando fueron llamados a ser cristianos, fueron llamados a sufrir con Cristo, por Él y como Él.

El sufrir es una parte integral de la experiencia cristiana. No piensen que es extraño o sólo para unos pocos. Los primeros discípulos aprendieron en la escuela de la incomprensión, de las calumnias, de las persecuciones constantes, de las envidias, a ser fuertes en la fe, todo por el simple hecho de seguir a Jesús resucitado. En un mundo que es manejado por ilusiones, gobernado por engaños, y es víctima de mentiras ¿qué más podemos esperar si estamos a favor de la verdad?

“La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla” (Jn 3,19).

Nos sostienen cuatro palabras que el Evangelista subraya como raíz de toda la historia de la Salvación: Dios amó al mundo. Dios ama la humanidad de tal modo que llegó a entregar a su Hijo único.

Quien acepta que Dios llega hasta nosotros en Jesús, éste ya pasó por la muerte y ya tiene vida eterna. La imagen de Dios que presenta san Juan es la de un padre lleno de ternura y no la de un juez severo.

Quien cree en Jesús y lo acoge y lo acepta como revelación de Dios no es juzgado, pues ya ha sido aceptado por Dios. Y quien no cree en Jesús, ya ha sido juzgado. Se excluye a sí mismo. Y repite lo que ya ha dicho en el prólogo: muchos no quieren aceptar a Jesús, porque la luz revela la maldad que en ellas existe.

En su libertad el hombre decide entre tiniebla o luz, entre muerte o resurrección. Los hijos de la luz son siempre incómodos porque denuncian a los hijos de la oscuridad sus obras de injusticia.

Ayer, hoy, y siempre, los seguidores del Resucitado nadarán contracorriente porque vivir en la luz nunca está de moda, resplandecer con destellos divinos es inaceptable a los hombres que están en el mal. Ésa será la historia de quienes, asumiendo su condición de cristianos, quieran vivir con intensidad como resucitados.

La enseñanza de la Palabra de Dios, por tanto, ilumina muy bien la realidad humana, sobre todo, cuando nos toca ejercer la autoridad, cuando toca regir los destinos de un pueblo. Un líder, civil o religioso, debe conocer y acatar el señorío de Dios sobre él. Necesita verse cada día en el espejo que es Jesucristo, para tomar las decisiones que servirán para el bien de todos. Éste es el mensaje que nos deja la Virgen María cuando nos dice, como a los sirvientes en las bodas de Caná: “hagan lo que Él les diga” (Jn 2,5). Sí, queridos hermanos, venir a honrar a la Virgen y no obedecerla es un agravio y un despecho que hacemos a su corazón de Madre.

Santísima Virgen del Valle, Reina de la Paz y Madre de todos los pueblos, hoy, acudimos a ti con humildad y esperanza para rogar por todos los que gobiernan la patria, las provincias y municipios. Tú que eres la Madre del verdadero Rey, tú que supiste guardar en tu corazón la voluntad del Padre, escucha nuestra súplica e intercede ante tu Hijo Jesús por quienes tienen en sus manos los destinos de nuestra nación.

Madre sabia y prudente, concédeles un corazón recto, alejado del egoísmo y la vanidad, abierto a la verdad y a la justicia. Que no se dejen corromper por el poder, ni por la codicia, ni por el deseo de prestigio, sino que se conviertan en servidores del Bien Común, administradores honestos y defensores de la dignidad humana.

Madre de la Sabiduría, Tú que meditabas cada Palabra de Dios y la guardabas en tu corazón, infunde en nuestros gobernantes el don de la sabiduría. Que no se dejen llevar por la prisa o la presión, sino que actúen con reflexión, con equilibrio, con visión clara del futuro. Ayúdalos a tomar decisiones que construyan paz, que promuevan la justicia social, que respeten la vida, la familia, la libertad y la fe de los pueblos. Que cada ley que promulguen sea reflejo del amor de Dios y garantía de los derechos de todos, especialmente de los más pobres, los marginados y los olvidados.

Virgen del Buen Consejo, acompaña a los líderes políticos en los momentos difíciles, en medio de las tensiones, las críticas y las divisiones. Sé para ellos faro que ilumina, voz que orienta, y refugio que consuela. Protégelos del error, del odio y de la desesperanza. Enséñales a dialogar, a escuchar a la gente, a buscar la unidad por encima de los intereses personales o partidarios. Que sepan tender la mano incluso a quienes piensan distinto, y que nunca se olviden de que cada ciudadano es su hermano.

Madre de la Justicia, intercede para que en nuestro país florezca la equidad, el respeto a la ley y el cumplimiento del bien común. Que los jueces actúen con rectitud, que los gobernantes no se dejen manipular, y que los pueblos sientan que sus líderes caminan a su lado con integridad. Danos gobernantes que protejan al inocente, que defiendan al indefenso, que escuchen el clamor del pobre, del niño y del anciano.

Madre compasiva, que nuestros líderes tengan un corazón sensible ante el sufrimiento de su pueblo. Que no se endurezcan ante las lágrimas de las madres, ante el hambre de los niños o el dolor de los enfermos. Que cada obra, cada política, cada decisión, esté impregnada de compasión y caridad. Que recuerden que quien gobierna, ha de hacerlo como quien sirve, siguiendo el ejemplo de tu Hijo, el Buen Pastor.

Virgen Morena del Valle, cubre con tu manto a nuestra patria. No permitas que nos alejemos de Dios ni que caigamos en el caos, la violencia o el odio. Inspira a cada líder a buscar la voluntad divina, a abrir su corazón a la luz del Evangelio y a entregarse con generosidad al servicio del prójimo. Danos gobernantes que sean instrumentos de paz, sembradores de esperanza y constructores del Reino de Dios en nuestra sociedad.

Reina de los Cielos, esperanza nuestra, guía a nuestros líderes con tu ternura y poder. Llévalos de la mano hasta Jesús, para que en Él encuentren la fuerza, la claridad y el amor necesarios para gobernar con justicia, sabiduría y compasión. Amén.

¡¡¡Viva la Virgen del Valle!!! ¡¡¡Viva el Beato Mamerto Esquiú!!!