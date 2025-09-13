Nota vista: 0

 

En Catamarca Despierta te mostramos la historia de la Iglesia de San Nicolás de Bari, una joya arquitectónica que mantiene viva la fe y la cultura en el departamento Capayán.

 

🏛️ Inspirada en los templos romanos y diseñada por el arquitecto italiano Luis Caravatti, esta iglesia fue restaurada tras años de deterioro y hoy brilla con toda su belleza.


🙏 Sigue siendo un lugar de encuentro espiritual y cultural, con su fiesta patronal en honor a San Nicolás de Bari cada enero.

 

📹 Mirá en este informe exclusivo cómo esta obra, conocida por muchos como la “Capilla Sixtina catamarqueña”, se convirtió en un verdadero símbolo del patrimonio provincial.

 

 

