En el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo, Valle Viejo vivió este domingo una importante jornada patriótica con el tradicional desfile cívico desarrollado sobre avenida Presidente Castillo, donde instituciones educativas, agrupaciones culturales, fuerzas vivas y vecinos del departamento fueron protagonistas de una celebración marcada por el sentimiento patrio y la participación comunitaria.

El acto estuvo encabezado por la intendenta Susana Zenteno, acompañada por concejales chacareros, funcionarios municipales y referentes políticos y sociales. Entre las autoridades presentes también participó Silvana Ginocchio, quien acompañó el desarrollo de la jornada junto a cientos de familias que se acercaron para compartir los festejos patrios organizados por el municipio.

Finalizado el desfile, las actividades continuaron en la Plaza del Aborigen con una gran Fiesta Patria que reunió espectáculos artísticos, comidas típicas, feria de emprendedores y el tradicional Paseo de los Artesanos. La propuesta impulsada por el municipio buscó fortalecer el encuentro familiar y revalorizar las fechas históricas a través de actividades culturales y recreativas abiertas a toda la comunidad.