Será para trigo y cebada, de 7,5% a 5,5% a partir de junio. Desde enero próximo, según la recaudación, entre un cuarto de punto y medio punto por mes para la oleaginosa. También hubo novedades para la industria automotriz, la petroquímica y maquinarias.

El presidente Javier Milei anunció ayer una nueva baja de retenciones para distintos sectores productivos durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un mensaje dirigido especialmente al campo y a las industrias exportadoras.

Según confirmó el mandatario, las retenciones para el trigo y la cebada bajarán del 7,5% al 5,5% a partir de junio. Además, adelantó que desde enero de 2027 comenzará una reducción gradual para la soja, que dependerá de la evolución de la recaudación y del equilibrio fiscal.

“Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, afirmó Milei durante su discurso, donde también aseguró que eliminar las retenciones “es una obsesión” para su gobierno.

El Presidente explicó que la soja tendría una reducción mensual de entre un cuarto de punto y medio punto porcentual, en un esquema progresivo pensado para sostener el superávit fiscal mientras se alivian los impuestos al sector agroexportador.

Además del agro, Milei anunció que también habrá reducciones impositivas para sectores como la industria automotriz, la petroquímica y la fabricación de maquinaria, aunque no brindó mayores precisiones sobre los porcentajes o fechas de implementación.

Las medidas llegan luego de varios meses de reclamos por parte del sector rural, especialmente tras el vencimiento de rebajas temporales aplicadas anteriormente a algunos cultivos. Durante 2025, el Gobierno ya había prorrogado beneficios para trigo y cebada, mientras que la soja y el maíz habían vuelto a tributar alícuotas más altas desde julio.

En su exposición, Milei volvió a defender el rumbo económico de su gestión y aseguró que la reducción de impuestos solo es posible gracias al equilibrio fiscal alcanzado por el Gobierno. “No hay posibilidad de baja de impuestos sin superávit fiscal sostenido”, sostuvo.

El mandatario también reivindicó al sector agropecuario como “el más productivo de la economía” y afirmó que fue “fuertemente castigado” durante las últimas décadas por la carga tributaria. Según dijo, el objetivo oficial es continuar reduciendo gradualmente los derechos de exportación para potenciar la inversión y el ingreso de divisas.

Tras el anuncio, referentes del agro y entidades rurales valoraron la medida, aunque distintos sectores volvieron a reclamar una eliminación más acelerada de las retenciones para cultivos clave como la soja y el maíz.