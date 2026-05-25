Más de 6500 personas hicieron explotar el lugar al ritmo del cuarteto y Catamarca Despierta estuvo ahí llevándote toda la cobertura, el backstage y la previa más picante

Fede se llevó su tremenda picada cortesía de Catamarca Despierta | Picadas La Tabla y Fran recibió una pulsera artesanal bendecida por la Virgen del Valle un regalo lleno de emoción y cultura catamarqueña.

Una vez más demostramos por qué somos EL MEDIO de las noches, festivales y eventos más grandes de Catamarca

Siempre donde pasa lo mejor… está Catamarca Despierta.