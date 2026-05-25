Con el objetivo de avanzar de manera conjunta en obras que mejoren la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos, la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad de Valle Viejo firmaron hoy un convenio marco de cooperación para llevar adelante la construcción de cordones cuneta, badenes de bocacalle y tareas de pavimentación en el barrio 140 Viviendas.

La firma del convenio reafirma el compromiso de trabajo articulado entre Provincia y Municipio para continuar impulsando obras que acompañen el crecimiento urbano de Valle Viejo y generen respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.

Este nuevo acuerdo se suma a las distintas intervenciones que ya se vienen desarrollando en el marco del Plan Provincial de Asfaltado, que continúa avanzando en barrios, avenidas y sectores estratégicos de todo el Valle Central.