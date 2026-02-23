Nota vista: 0

La Dirección de Rentas Municipal informa que continúa vigente el período de Pago Anual para la Tasa de Servicios Urbanos y la Tasa de Cementerio. Los vecinos que opten por esta modalidad podrán acceder a importantes beneficios y facilidades de pago.

Descuentos y Facilidades

15% de Descuento: Para el pago anual de tasas 2026 realizado hasta el 6 de marzo inclusive.

10% de Descuento: Aplicable a la cancelación total de deudas acumuladas en todas las tasas municipales.

Financiación Web: Quienes abonen a través del portal oficial podrán hacerlo en 6 cuotas sin interés con tarjetas Nativa, Visa y Mastercard.

Requisito fundamental: Para acceder a los descuentos, el contribuyente debe estar adherido al Cedulón Electrónico. El trámite es sencillo y requiere registrar un número de teléfono y correo electrónico para recibir las boletas de forma digital.

Atención Virtual y Seguridad

La directora de Rentas, María Romero, destacó el crecimiento del uso de canales digitales: «Cada vez más vecinos eligen el pago online. Por eso, reforzamos nuestro Centro de Atención Virtual, que resuelve dudas de lunes a viernes, de 07:00 a 14:00 horas».

Prevención de estafas: Ante el envío de cedulones digitales, la Municipalidad recomienda:

Verificar siempre la URL oficial antes de ingresar datos.

Ante cualquier duda, no hacer clic en enlaces sospechosos y comunicarse directamente a través del Chat en Línea mediante el siguiente link:

https://rentas.catamarcaciudad.gob.ar/ui/