Raúl Jalil participó de la apertura del evento, donde se resaltó que la provincia es pionera en el país al sancionar la Ley de Clúster Semillero.

El gobernador Raúl Jalil, junto al intendente de Los Altos, Raúl Barot, y la diputada Paola Fedeli, participaron esta mañana de la apertura del Congreso Maizar, que se realiza en la ciudad de Buenos Aires y que congrega a los principales productores de maíz y sorgo de todo el país, como así también a todos los empresarios ligados a la cadena de producción de cereales en la Argentina.

El congreso es organizado por la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) y se realiza en el complejo Goldcenter de la ciudad de Buenos Aires este año con el lema “Del potencial a los resultados”. Y especialmente esta edición pondrá el foco en transformar la capacidad productiva del sector en inversión, eficiencia operativa y empleo de calidad, una búsqueda que también involucra fuertemente a la producción agrícola catamarqueña y los desafíos del cinturón productivo provincial.

Justamente en este contexto y bajo esta idea, es que se puso de resalto que fue la provincia de Catamarca la primera jurisdicción del país en sancionar una Ley Provincial de Clúster Semillero, con lo que consolidó su posición como principal productora de semillas tropicales para la Argentina.

En el discurso de apertura, el presidente de Maizar, Federico Zerboni, destacó un punto particular de vista al señalar que “el mundo está acostumbrado a vernos desperdiciar oportunidades como si no las viéramos o no las valoráramos”, siendo que la Argentina es una nación con recursos y ventajas estratégicas como abundancia de fuentes de agua, energía y clima privilegiado.

Sobre el Congreso Maizar

El Congreso MAIZAR 2026 es el principal espacio de alineamiento y proyección estratégica de la cadena del maíz y del sorgo en la Argentina. La convocatoria involucra a referentes de la producción, la industria, el financiamiento, el comercio, la ciencia y el sector público para debatir y definir condiciones concretas que impulsen la competitividad, la transformación en origen y una hoja de ruta compartida.