En el marco de los operativos de control rutinario que realiza la Dirección de Bromatología, se procedió a la clausura preventiva de un local comercial ubicado en la calle Zurita. Durante la inspección, el personal municipal detectó la presencia de productos con fechas de vencimiento caducadas y evidencia de presencia de roedores en el establecimiento, lo que representa un riesgo inminente para la salud pública.

Recomendaciones para una compra segura

Desde el municipio se insta a la comunidad a ser partícipe activa en el control de los alimentos. Se recomienda verificar siempre:

Vencimientos: Comprobar que la fecha sea legible y esté vigente.

Rotulación: El producto debe tener etiqueta con procedencia y datos del fabricante.

Estado del local: Observar la limpieza general, las habilitaciones correspondientes y que el personal utilice la indumentaria reglamentaria (guantes, cofia y barbijo donde corresponda).

¿Cómo realizar una denuncia?

Si detecta irregularidades en comercios, locales gastronómicos o distribuidoras, podés dar aviso inmediato a través de los siguientes canales:

App Capital Cerca

Línea Gratuita: 147

Atención Presencial: Dirección de Bromatología (Echeverría esquina Caseros), de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.

Cuidar la salud de todos es un compromiso compartido entre el Estado, los comerciantes y los vecinos.