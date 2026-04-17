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Con el propósito de modernizar y agilizar los procesos de formalización para los productores locales, la Dirección de Calidad Alimentaria de la Provincia, en coordinación con el Instituto Municipal de Emprendedores, dictará una capacitación clave sobre tramitación de registros y etiquetado de productos alimenticios.

El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 20 de abril a las 09:00 horas en las instalaciones del Nodo Tecnológico. la formación está dirigida específicamente a emprendedores de alimentos que inicien o deban renovar sus registros de establecimiento (R.P.E.) y de producto (R.P.P.A.).

Durante la jornada se instruirá sobre el uso del SiProGA (Sistema Provincial de Gestión de Alimentos), una plataforma digital desarrollada íntegramente en Catamarca para facilitar el control y registro de los productores, reduciendo los tiempos burocráticos y fomentando la transparencia.

Para realizar el trámite de manera efectiva durante el taller, se solicita a los asistentes concurrir con los siguientes documentos en formato PDF (en pendrive o dispositivo móvil): DNI y Habilitación Municipal. plano esquemático del establecimiento y plano aprobado y Título de propiedad o contrato de alquiler del inmueble.

Asimismo, deberán llevar los productos físicos para recibir asesoramiento técnico sobre el diseño de sus etiquetas, asegurando el cumplimiento de las normativas del Código Alimentario Argentino (C.A.A.).

Inscripciones

Los interesados deben registrarse previamente a través del siguiente enlace: https://forms.gle/rLjEpszZMPNPu9Xi8.

Con esta iniciativa, los productos locales podrán llegar a nuevos mercados con todas las certificaciones de la ley. apoyados por el municipio y la provincia garantizando la seguridad alimentaria y el crecimiento de la economía social, brindando herramientas concretas para los productores locales.