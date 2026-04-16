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El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recibió en su despacho a los jóvenes judocas del gimnasio municipal del Polideportivo 250 Viviendas, quienes regresaron de San Juan tras una histórica participación en el Campeonato Nacional de Judo.

La delegación catamarqueña brilló en la competencia con un total de 16 medallas (5 de oro, 4 de plata y 7 de bronce). De ese total, el gimnasio municipal aportó más del 50% de las preseas, cosechando 3 de oro, 4 de plata y 2 de bronce, consolidándose como un semillero de élite en la provincia.

Durante la recepción, Saadi felicitó a los atletas por su disciplina y compromiso, resaltando la importancia de los espacios deportivos municipales para la contención y el desarrollo de talentos locales.

Los medallistas que alcanzaron la máxima presea “Medalla de Oro” son: Victoria Aguirre (Categoría JNF-52), Lucas Gutiérrez (CNM-55) y Alena Álvarez Córdoba (CNF-63), en el segundo escalón del podio y con una medalla de plata: Thiago González (CNM-81), Azul Córdoba (KGF+78), Luis Leguizamón (KGM+100) y Malena Álvarez (KNF-63); por su parte, la Medalla de Bronce fue obtenida por Benicio Córdoba (J15M-55) y Victoria Aguirre (CNF-52), todos con una destacadísima actuación.

El municipio de la capital fortalece su política de apoyo integral al deporte social y de alto rendimiento, brindando a los jóvenes las herramientas necesarias para representar a Catamarca en lo más alto del podio nacional.

Del encuentro participaron el secretario de Gabinete, Mariano Rosales; el director de Deportes, Mariano Brunello; y el maestro Carlos Alberto Romanos, presidente de la delegación y guía fundamental de los deportistas junto a los profesores Giselle Romanos y Gabriel Díaz.