Nota vista: 0

La Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera presenta CALA, Comunidad Activa de Lectores Adolescentes, una nueva propuesta cultural pensada para jóvenes de entre 13 y 18 años que invita a descubrir la lectura desde un enfoque dinámico, creativo y colectivo.

A partir del miércoles 15 de abril, de 18.30 a 19.30 hs, y durante nueve meses, el espacio abrirá sus puertas todos los miércoles para compartir encuentros donde la literatura será el punto de partida para el intercambio, la imaginación y la expresión. La propuesta es gratuita.

CALA está dirigida a adolescentes con ganas de leer, crear y compartir. No se requiere experiencia previa solo curiosidad, interés y ganas de ser parte de una comunidad que crece a partir de las palabras.

El ciclo propone un recorrido por distintos géneros literarios como el cuento, la crónica, la biografía, los mitos o la narrativa fantástica a través de textos breves y completos que habilitan un acercamiento ágil y participativo.

Cada encuentro contará con la guía de un moderador, y estará orientado al diálogo, la reflexión y la construcción colectiva de sentidos. Además, al cierre de cada mes, se sumarán propuestas de escritura y la participación de invitados especiales, entre ellos escritores, periodistas, artistas y referentes culturales que enriquecerán la experiencia desde múltiples miradas.

El ciclo busca no solo fomentar el hábito lector, sino también fortalecer habilidades de expresión oral y escrita, estimular la creatividad y promover el desarrollo emocional en un entorno seguro y de confianza.

Cada mes estará dedicado a un género distinto, con actividades progresivas que incluyen lectura, debate, producción escrita y la visita de un invitado sorpresa.

La propuesta contará con un cupo máximo de 15 participantes, por lo que se recomienda realizar la inscripción previa escribiendo al correo [email protected], enviando los siguientes datos: nombre completo, edad y teléfono de contacto. Luego serán contactados por mail o teléfono para confirmar inscripción.