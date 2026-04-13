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La Municipalidad de la Capital y la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEyA) de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) confirmaron la apertura de una nueva cohorte de la Diplomatura Universitaria en «Economía Plateada: Innovación y Emprendimiento».

El intendente Gustavo Saadi y el decano Gustavo Lazarte ratificaron el convenio de colaboración para dar inicio a un nuevo ciclo de formación. La propuesta suma este año un nivel avanzado para los emprendedores que ya integran el programa.

Este programa, que ya cuenta con una exitosa trayectoria, busca seguir brindando herramientas tecnológicas y financieras a los adultos mayores de la ciudad para potenciar su autonomía y desarrollo productivo.

Durante el acto de ratificación del convenio, el decano de la FCEyA, Gustavo Lazarte, resaltó la importancia de sostener estos espacios en el actual contexto: «Aun en momentos críticos para el sistema universitario, seguimos transfiriendo conocimiento y conteniendo a dos sectores postergados por las políticas nacionales: la educación pública y los adultos mayores», expresó.

Lazarte subrayó que esta nueva cohorte es una muestra de que, con vocación y objetivos claros, es posible dar continuidad a políticas de calidad que ponen a la universidad al servicio de la sociedad.

Por su parte, la coordinadora de la diplomatura, Dra. Norma Macías, explicó que para este ciclo se ha diseñado una estructura que permite acompañar tanto a los nuevos ingresantes como a los egresados de la etapa anterior:

Nivel Inicial: Destinado a quienes se incorporan por primera vez al mundo del emprendimiento. Las clases se dictarán durante el primer cuatrimestre (abril a julio), los lunes y miércoles en la sede de la Facultad.

Nivel Avanzado: Una propuesta superadora para el segundo cuatrimestre, dirigida a quienes completaron la cohorte 2025 o finalicen el nivel inicial este año.

«El objetivo este año es avanzar. No solo abrimos una nueva inscripción, sino que proponemos un seguimiento de los emprendimientos de la cohorte anterior para realizar una retroalimentación y seguir colaborando con quienes ya están gestionando sus propios proyectos», detalló Macías.

Sobre el impacto del programa, la coordinadora destacó el entusiasmo de los participantes y el crecimiento de los proyectos locales: «La primera experiencia fue excelente; aprendimos mutuamente entre adultos y docentes. Hoy tenemos emprendedores consolidando sus negocios y otros nuevos que se suman con mucha aceptación».

El inicio de las actividades contará con un módulo de bienvenida a cargo del Dr. José Alberto Yunis, quien disertará sobre la importancia de la educación permanente y el rol activo de las personas mayores en la economía actual.

En la firma del convenio estuvieron presentes la Secretaria de Relaciones Institucionales, Evelin Sotomayor; el Secretario de Posgrado de la UNCA, Dr. José Alberto Yunis; y los coordinadores Dr. Daniel Quiroga y Efraín Nieva.

La Municipalidad de la Capital refuerza su política de integración generacional, transformando el conocimiento académico en oportunidades reales de crecimiento para los adultos mayores catamarqueños.