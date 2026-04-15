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Después de varios años sin editar música nueva, Madonna confirmó el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, Confessions on a Dance Floor: Part II, con fecha prevista para el 3 de julio de 2026.

El disco marca su regreso tras Madame X (2019) y funciona como una secuela de Confessions on a Dance Floor, uno de los trabajos más icónicos de su carrera.

En este nuevo proyecto, la artista retoma el sonido dance y electrónico que definió aquella etapa, con producción nuevamente a cargo de Stuart Price.

Más que un simple revival, el álbum promete actualizar esa estética con una mirada actual, combinando pista de baile y una impronta más personal en las letras.

El anuncio llega tras semanas de expectativa en redes y marca oficialmente el inicio de una nueva era para la Reina del Pop.