Con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Enfermería, desde el Ministerio de Salud de la provincia se llevó adelante la III Expo Enfermería en la Plaza “25 de Mayo”, donde la ministra de Salud, Dra. Johana Carrizo, estuvo presente. Estas acciones tuvieron como objetivo reconocer la labor esencial de enfermeras y enfermeros en los sistemas de salud.

La jornada contó con stands temáticos de educación, promoción de la salud y prevención de enfermedades, de las cuales participaron los Servicios de Enfermería de los hospitales de Capital y el interior provincial.

En cada stand se brindó información sanitaria actualizada, consejería en salud, actividades educativas y orientación sobre prevención y autocuidado, en temas como higiene personal; estilo de vida saludable; salud sexual, reproductiva y lactancia; control metabólico; emergencias en el hogar; salud cardiovascular y RCP básico; salud mental, prevención de adicciones y manejo del estrés; salud respiratoria; crecimiento y desarrollo; vacunación; adulto mayor; salud cognitiva; y uso responsable de fármacos.

En este marco, también el Centro Sanitario Valle Chico, bajo el lema “Enfermería en el centro de los cuidados”, brindó consejería, control de presión arterial, glucemia y vacunación. Además, se habló sobre la importancia de la higiene de manos en los centros de salud para proteger de las infecciones a los trabajadores de salud y a los pacientes.