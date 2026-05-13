Se trata de la fábrica “La Querencia”.

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Dirección de Calidad Alimentaria, informa a la comunidad que se detectaron irregularidades en la comercialización de sándwiches de miga de la fábrica “La Querencia”.

En este sentido, los profesionales de salud solicitan, en el caso de detectar productos de esta marca sin el rotulado y sin registros sanitarios correspondientes, comunicarse a los teléfonos 3834 195 821 o 3834 054 294 con el fin de tomar las medidas pertinentes.

El equipo de la Dirección de Calidad Alimentaria recomienda a la comunidad, antes de comprar un producto alimenticio, leer atentamente la etiqueta del mismo.

Se debe verificar que la misma contenga: denominación de venta (qué es el producto), lista de ingredientes, contenido neto, origen del producto, nombre y dirección del elaborador, fecha de vencimiento.

Además, todo alimento debe tener RNE (Registro Nacional de Establecimientos) o RPE (Registro Provincial de Establecimientos) y RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios) o RPPA (Registro Provincial de Productos Alimenticios). Estos números garantizan que el producto fue aprobado por la autoridad sanitaria.

Es importante NO consumir productos sin etiqueta, con rótulos rotos, sucios o ilegibles, con etiquetas superpuestas o alteradas.

En el caso de los alimentos artesanales, también deben cumplir con las normas de rotulado y registro. Se recomienda desconfiar de imágenes o textos que puedan confundir sobre la calidad, composición o características reales del producto.