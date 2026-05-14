El INTA Catamarca recibió la visita del profesor Cesar Sierra, docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, en el marco de una agenda orientada a fortalecer vínculos de cooperación científica y tecnológica entre ambas instituciones.

Durante el encuentro participaron profesionales de los Laboratorio de Aceite y la Planta Piloto, de Fitopatología y del grupo de frutos secos, quienes intercambiaron experiencias y analizaron posibles líneas de articulación para futuros proyectos de investigación y extensión vinculados a la agroindustria, la postcosecha y el desarrollo de bioinsumos.

El investigador colombiano presentó diversas experiencias desarrolladas en su país en torno a la agroindustria y el agregado de valor en producciones como gulupa, cacao y banana. Entre los trabajos destacados, expuso avances en tecnologías de postcosecha, desarrollo de empaques inteligentes para conservación de frutas y sistemas biodegradables con compuestos naturales para el control de hongos e insectos.

Sierra explicó que gran parte de sus investigaciones surgieron a partir de la articulación con el sector productivo y empresas agroindustriales. “Yo soy un convencido de que cuando uno trabaja en colaboración consigue más que trabajando solo”, expresó durante la reunión. En ese sentido, remarcó la importancia de generar proyectos conjuntos entre universidades, institutos de investigación e industrias, señalando que este tipo de iniciativas poseen mayor impacto y proyección internacional.

Asimismo, destacó el interés por conocer las experiencias desarrolladas en regiones áridas de Catamarca y evaluar posibles aplicaciones en zonas de Colombia con problemáticas similares vinculadas a altas temperaturas y escasez hídrica. “Me gustó mucho la idea de esta región porque ustedes tienen condiciones de sequía y nosotros en Colombia tenemos regiones con los mismos desafíos durante todo el año”, indicó.

La visita se concretó a partir de una convocatoria del Grupo Montevideo, red de universidades públicas latinoamericanas, y permitió abrir nuevas posibilidades de cooperación científica internacional orientadas al intercambio de conocimientos, innovación tecnológica y fortalecimiento de capacidades en el sector agroindustrial.