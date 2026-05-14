La empresa fue emplazada a normalizar el transporte urbano en un plazo de 12 horas tras el paro de choferes por falta de pago salarial. Desde UTA señalaron que más de 50 trabajadores aún no cobraron los haberes de abril.

La crisis en el servicio de transporte urbano sumó otro capítulo este jueves luego de que la Secretaría de Transporte de la Provincia intimara formalmente a la empresa El Nene S.R.L. para que restablezca de manera inmediata el funcionamiento de la Línea 104, interrumpido en medio de un conflicto salarial con los trabajadores.

La medida oficial se produjo tras la decisión de los choferes de suspender el servicio debido a la falta de pago de los haberes correspondientes al mes de abril, situación que dejó sin transporte a numerosos usuarios y profundizó el conflicto entre la empresa, los trabajadores y el organismo provincial encargado de regular el servicio.

La Secretaría de Transporte, la firma dispone de un plazo máximo de 12 horas desde la recepción de la intimación para normalizar «en forma plena, regular y completa» el servicio correspondiente a la Línea 104.

El conflicto salarial que paralizó el servicio

La interrupción del servicio fue impulsada por los trabajadores de la empresa, quienes iniciaron una medida de fuerza ante la falta de acreditación de salarios. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtieron que más de 50 trabajadores de la empresa todavía no percibieron sus haberes correspondientes al mes de abril.

La protesta derivó en la suspensión total del servicio durante 48 horas, afectando los recorridos habituales de la Línea 104 y generando complicaciones para los usuarios del transporte urbano. El reclamo salarial abrió además un nuevo foco de tensión entre la empresa prestataria y el Estado provincial, que intervino formalmente a través de la Secretaría de Transporte para exigir la normalización inmediata del servicio.

La intimación oficial de Transporte

En el documento emitido por el organismo provincial, la Secretaría intimó a la empresa a restablecer «en forma plena, regular y completa» el funcionamiento de la línea afectada.

La exigencia incluye:

Normalización de recorridos

Restablecimiento de frecuencias

Cumplimiento de horarios autorizados

Reanudación integral del servicio

Todo esto en un plazo otorgado a la firma de 12 horas desde la notificación oficial. La intervención estatal se produjo luego de constatar la interrupción del servicio derivada del conflicto salarial y frente a la necesidad de garantizar la continuidad del transporte público urbano.

Segunda intimación y advertencia de sanciones

Uno de los aspectos más relevantes del documento oficial es que la Secretaría de Transporte dejó asentado que se trata de la segunda intimación formal cursada contra la empresa por incumplimientos similares. En ese marco, el organismo advirtió que podría avanzar con sanciones de mayor gravedad si la empresa no acata la orden y no restablece el servicio dentro del plazo establecido.

Entre las medidas contempladas por la autoridad provincial figuran:

Multas agravadas

Inicio del procedimiento de caducidad del permiso precario

Posible intervención estatal en la prestación

Delegación del servicio en terceros

La advertencia oficial marca un endurecimiento de la postura del organismo provincial frente a la reiteración de interrupciones en el servicio urbano.

La quita del servicio a la empresa

El documento difundido por Transporte contempla incluso escenarios de máxima intervención sobre la prestación actual de la Línea 104. La Secretaría señaló que, en caso de persistir los incumplimientos, el Estado podría asumir directamente la prestación del servicio o delegarlo en terceros para garantizar la continuidad del transporte público.

La eventual caducidad del permiso precario aparece así como una de las herramientas contempladas por el organismo frente a la reiteración de conflictos y paralizaciones.

Además, la Secretaría dejó asentado que futuras interrupciones podrían derivar en acciones inmediatas «sin necesidad de nuevos requerimientos«, una definición que expone la gravedad con la que el organismo evalúa la situación actual.