En la Cámara Baja avanzaron iniciativas vinculadas a la salud pública, el acompañamiento social y la preservación cultural de la provincia.

En el recinto «Fray Mamerto Esquiú», la Cámara de Diputados de Catamarca llevó adelante la segunda sesión ordinaria del período legislativo, jornada en la que se aprobaron dos proyectos de ley y una declaración de interés parlamentario vinculada al patrimonio cultural catamarqueño. Durante la sesión, los legisladores avanzaron sobre iniciativas orientadas a problemáticas sanitarias, sociales y culturales que atraviesan distintos sectores de la comunidad.

Las propuestas aprobadas estuvieron relacionadas con la erradicación de ruidos excesivos, la protección y difusión de derechos de personas electrodependientes y el reconocimiento a la novela «La Finadita», obra de la profesora Hilda Angélica García, destacada por reflejar la identidad y las tradiciones del oeste catamarqueño.

La jornada parlamentaria permitió abordar temas vinculados al cuidado de la salud, la calidad de vida y la preservación de expresiones culturales provinciales, consolidando una agenda legislativa enfocada en distintos aspectos de interés social.

Contaminación acústica

Uno de los proyectos aprobados durante la sesión fue impulsado por la diputada Natalia Ponferrada y establece un Régimen para la Erradicación de Ruidos Excesivos. La iniciativa busca generar herramientas normativas destinadas a combatir la contaminación acústica y proteger la salud de la población frente a las consecuencias derivadas de emisiones sonoras excesivas.

El proyecto apunta a establecer controles sobre emisiones sonoras en toda la provincia, con el objetivo de reducir el impacto negativo que el ruido puede ocasionar sobre la calidad de vida de las personas. La propuesta se enmarca dentro de una mirada vinculada al bienestar colectivo y a la necesidad de avanzar en regulaciones que contemplen problemáticas ambientales y sanitarias.

La contaminación acústica aparece así como uno de los ejes abordados en la sesión legislativa, en una iniciativa que procura generar mecanismos de control y prevención sobre situaciones que afectan la convivencia cotidiana y la salud de la comunidad. Entre los objetivos centrales del régimen aprobado se destacan:

Combatir la contaminación acústica .

. Proteger la salud de la población .

. Establecer controles sobre emisiones sonoras .

. Aplicar medidas en toda la provincia.

La propuesta impulsada por Ponferrada pone el foco en la necesidad de regular los niveles de ruido excesivo y avanzar hacia herramientas de prevención que permitan mejorar las condiciones ambientales en distintos ámbitos.

Personas electrodependientes

Otro de los proyectos aprobados durante la sesión corresponde a una iniciativa presentada por la diputada mandato cumplido Silvana Carrizo, vinculada a la protección y difusión de derechos de personas electrodependientes. La propuesta busca fortalecer campañas de información y facilitar el acceso al registro de electrodependientes, además de garantizar un mayor acompañamiento a las familias que atraviesan esta situación.

La iniciativa apunta a profundizar acciones vinculadas al acceso a información y a consolidar herramientas de asistencia para quienes dependen de equipamiento eléctrico por razones de salud. El proyecto también pone énfasis en la necesidad de visibilizar los derechos de las personas electrodependientes y generar mayores mecanismos de acompañamiento institucional.

Entre los principales aspectos contemplados se encuentran:

Fortalecimiento de campañas de información .

. Facilitación del acceso al registro de electrodependientes .

. Mayor acompañamiento a las familias .

. Promoción y difusión de derechos.

La aprobación de este proyecto representa un avance legislativo en torno a una problemática que involucra cuestiones sanitarias y sociales, vinculadas a personas que requieren suministro eléctrico permanente para tratamientos y dispositivos médicos.

Reconocimiento cultural a «La Finadita»

Durante la misma sesión, la Cámara de Diputados aprobó también una declaración de interés parlamentario impulsada por la diputada Alicia Paz de la Quintana para reconocer la novela «La Finadita», obra de la profesora Hilda Angélica García. La declaración destaca el valor cultural y literario de la obra, poniendo especial énfasis en su aporte a la preservación de la identidad y las tradiciones del oeste catamarqueño.

El reconocimiento legislativo se orienta a destacar producciones culturales vinculadas a las raíces e historias de la provincia, valorando el aporte de autores y autoras que reflejan aspectos identitarios de las distintas regiones catamarqueñas. La iniciativa reconoce además la importancia de promover y difundir expresiones literarias que recuperan elementos históricos, culturales y sociales propios del territorio provincial.