Bajo el lema «Tomate un momento, tomate la presión», la obra social realizará una actividad abierta en Casa Central el próximo lunes 18 de mayo. Habrá controles de tensión arterial sin cargo y asesoramiento profesional para los afiliados.

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) llevará adelante una jornada de concientización y prevención destinada a sus afiliados y a la comunidad en general. La actividad, que tiene como objetivo fomentar el control periódico de la presión arterial como herramienta clave para prevenir enfermedades cardiovasculares, es organizada junto al Ministerio de Salud y el Colegio de Graduados en Nutrición de Catamarca.

La jornada se desarrollará el próximo lunes 18 de mayo, en el horario de 09:00 a 12:00 h, en la Casa Central de OSEP. Durante el evento, se dispondrá de un stand de salud donde los afiliados que se acerquen podrán realizarse el control de su presión arterial de manera totalmente gratuita.

Además de los controles, la iniciativa contará con la participación de profesionales de la salud que brindarán asesoramiento médico y nutricional con orientación personalizada sobre hábitos de vida saludables para el manejo de la tensión. También los afiliados recibirán información sobre el Programa de Hipertensión Arterial que posee la obra social para sus beneficiarios. Cabe señalar que la jornada busca generar conciencia, teniendo en cuenta que la hipertensión es una afección silenciosa y que el control preventivo es el primer paso para una mejor calidad de vida.

Como se dijo anteriormente, la actividad está organizada por OSEP en conjunto con el Ministerio de Salud y el Colegio de Graduados en Nutrición de Catamarca. De esta forma, se sostiene el trabajo articulado que la obra social viene llevando adelante con diferentes instituciones de la salud, con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención y garantizar que sus afiliados cuenten con la información necesaria para el cuidado de su salud.