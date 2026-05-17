Jorge Rojas se presentará el sábado 25 de julio en el Escenario Mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en una nueva visita de uno de los artistas más queridos y esperados por el público del festival.

Con una extensa trayectoria dentro de la música popular argentina, Jorge Rojas construyó una carrera sólida que lo convirtió en una de las grandes referencias del folklore nacional, tanto por su recorrido artístico como por la conexión que mantiene desde hace años con sus seguidores.

A lo largo de los años, Jorge Rojas fue protagonista de algunas de las noches más recordadas de la Fiesta del Poncho.

Dueño de una identidad artística que combina raíces folklóricas con sonidos románticos y latinoamericanos, Jorge Rojas logró construir un repertorio con clásicos como “No saber de ti”, “Milagro de amor”, “Olvida que te he amado” y “La vida”, canciones que siguen acompañando a miles de personas en todo el país.

Su regreso al Escenario Mayor volverá a reunir una propuesta profundamente ligada a la música popular argentina y a la tradición festivalera que caracteriza a la Fiesta del Poncho.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets y toda la programación de la fiesta podrá seguirse en los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho:

Web: fiestadelponcho.gob.ar

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