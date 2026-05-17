El gobernador Raúl Jalil mantuvo un encuentro institucional con el presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman, en el marco de una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de los vínculos institucionales y al desarrollo de iniciativas vinculadas al deporte motor, el turismo y la promoción regional.

En el encuentro, que tuvo lugar días atrás, se dialogó sobre distintas acciones de cooperación entre el ACA y la provincia, destacándose especialmente la evaluación de posibles destinos para la realización del Gran Premio Argentino Histórico de este año, entre los cuales Catamarca aparece como una de las alternativas consideradas.

Al respecto, el presidente Cesar Carman manifestó que “es un honor para mí como presidente del club otorgarle a Raúl el carnet de Socio Honorario del ACA. Agradecemos contar con su apoyo para nuestro Gran Premio Histórico -competencia reconocida por FIA- que cruzará San Juan, Catamarca y Córdoba”.

Organizado por el Automóvil Club Argentino, el Gran Premio Argentino Histórico es uno de los eventos más emblemáticos del calendario automovilístico nacional e internacional, inscrito en el calendario oficial de la FIA dentro de la categoría “Rallies de Regularidad”. La competencia recorre distintas regiones del país, promoviendo el turismo, la cultura y la actividad económica de cada localidad anfitriona.

Además de su relevancia deportiva, el Gran Premio Argentino Histórico constituye un evento de profundo valor social y solidario. Desde hace años, la competencia mantiene un trabajo conjunto con Cáritas Argentina, mediante una campaña de recolección de alimentos no perecederos que son distribuidos en las distintas comunidades por las que transita la caravana histórica.

La prueba, que revive el espíritu de las legendarias carreras de ruta organizadas por el ACA entre las décadas del 50 y 60, reúne vehículos históricos provenientes de distintos puntos del país y de Sudamérica, convirtiéndose también en un verdadero museo rodante que despierta el interés de miles de personas en cada ciudad de paso.

En este contexto, Catamarca surge como una provincia con gran potencial para formar parte del recorrido del Gran Premio Argentino Histórico, gracias a sus paisajes, su riqueza cultural y su reconocida capacidad para albergar eventos deportivos y turísticos de relevancia nacional e internacional.

Participaron también de la reunión el vicepresidente segundo del ACA, Jorge Revello, y el director de Relaciones Institucionales, Sebastián Parigi