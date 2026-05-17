Lázaro Caballero se presentará el sábado 25 de julio en el Escenario Mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, llevando nuevamente al festival una de las propuestas folclóricas con mayor crecimiento y convocatoria de los últimos años.

El artista formoseño regresa al Poncho luego de su recordada participación en la edición pasada en El Patio, espacio donde reunió a una multitud y dejó en evidencia el fuerte acompañamiento del público catamarqueño. Además, Lázaro ya había formado parte de otras ediciones del festival, consolidando una relación cada vez más cercana con la Fiesta del Poncho y su público.

Dueño de una identidad artística marcada por la sencillez, la cercanía con la gente y una fuerte presencia escénica, el músico construyó un camino propio dentro de los grandes festivales del país, convirtiéndose en uno de los artistas más pedidos por el público festivalero.

Sus presentaciones combinan folklore, fiesta popular y un permanente ida y vuelta con el público, especialmente entre las generaciones jóvenes que volvieron a acercarse al género a través de sus canciones.

Su presentación en el Escenario Mayor marcará un nuevo paso en su recorrido dentro del Poncho.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets y toda la programación de la fiesta podrá seguirse en los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho:

Web: fiestadelponcho.gob.ar

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