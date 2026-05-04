El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión con representantes del Círculo Médico de Catamarca y del Colegio de Bioquímicos de Catamarca, en la que se acordó la modalidad de la política de incrementos destinada a los prestadores de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).

Del encuentro participaron la ministra de Salud, Johana Carrizo; el director de OSEP, Leopoldo Marchetti; el presidente del Colegio de Bioquímicos, Enrique Ocampos; y el presidente del Círculo Médico de la provincia, Edgardo Varela, entre otros funcionarios del gabinete provincial.

El acuerdo alcanzado indica que los prestadores de OSEP recibirán a lo largo del 2026 incremento bimestral en los valores de las prestaciones que otorgan a la obra social estatal, que se ajustarán por las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en una modalidad similar a la que se ejecutan los incrementos en los haberes de los empleados públicos provinciales.

De esta forma, el Gobierno de Catamarca garantiza una actualización periódica, previsible y automática para las tarifas de los prestadores, fortaleciendo la sustentabilidad del sistema y aportando a la calidad de atención para los afiliados de la obra social estatal.